– Nagyon kellemes hangulatban, köszöntővel, egy kedves, a szeretetről és az odafigyelésről szóló történettel nyitottuk meg a rendezvényt – mondta Egri Éva. – Ezt követően egy rövid színdarabot adott elő Kószó Éva és Paál Bernadett alpolgármester, mely mindenkit megnevettetett. A megvendégelés után kellemes nótázással, beszélgetéssel egybekötött estét töltöttünk együtt. Idén is ajándékkal kedveskedtünk a helyben élőknek, most memóriahabos párnákat kaptak a szépkorúak. Fontosnak tartjuk, hogy a mindennapok során se feledkezzünk el idős lakóink jóllétéről, a falugondnoki szolgálat által is igyekszünk nagyon odafigyelni rájuk. Az időseknapi rendezvény után néhány nappal Lendvára látogattunk, ahol a Csárdáskirálynő című operett tekintettük meg az érdeklődőkkel, kellemes este volt. Arra törekszünk, hogy előtérbe kerüljön az, ami számít és igazán értékes: a szeretni tudás, a türelem, a megértés, a személyes kapcsolatok és a közösség erősítése. Ezeknek kell a legfontosabbaknak lenni, így kell jó példával elöl járni - zárta gondolatait a polgármester.