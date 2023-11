A Magyar Közgazdasági Társaság hazánk egyik legrégebbi, ma is működő egyesülete – a Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Magyar Olimpiai Bizottság például egyaránt két évvel fiatalabb nálunk.

Egyesületünk 1894. május 27-én tartotta alakuló ülését a Magyar Tudományos Akadémián. Alapítókként nem kisebb nevek bábáskodtak, mint Széll Kálmán, Tisza István, Wekerle Sándor – hogy csak három miniszterelnököt mondjak, hozzátéve egy negyediket, Medgyessy Pétert, aki nem mellesleg MKT-elnöki pozícióját cserélte le a miniszterelnöki székre. Ott volt a kezdetekkor Acsády Ignác, Falk Miksa, Hollán Ernő, később Kautz Gyula, s a Magyar Nemzeti Bank első elnöke, Popovics Sándor is. Előző főtitkárunk, Halm Tamás összeszámolta: alapító tagjaink közül 117 főről van ma utca elnevezve Budapesten.

Első elnökünk, Láng Lajos báró az alakuló ülésen hangsúlyozta, „a társaság megalakítását az a rég érzett szükség tette kívánatossá, hogy minden egyoldalú érdektől szabadon, a tudomány mai színvonalán közérdekű szempontokból tárgyaltassanak a gazdasági kérdések s hogy a közgazdasági eszmék minél szélesebb körben terjesztessenek és az ismeretek népszerűsítve legyenek”. A korabeli híradások szerint „különösen örvendetes, hogy nincs gazdasági érdek és csoport, amelynek képviselői a társaság sorában találhatók nem volnának”.

A második elnök, Kautz Gyula 1902-ben azt hangsúlyozta, hogy „az időnként megtartandó discussióinkat, illetőleg a legmesszebbmenő nézet- és véleménynyilvánítási szabadságnak kell mindenkor uralkodnia, mert erős meggyőződésem, hogy az Igazság csak a szellemek szabad egymásra zúdulásából kerül ki!”

Alapítóink e küldetésnyilatkozataihoz ma is tartja magát a Magyar Közgazdasági Társaság.

Az '50-es években – minden más társadalmi szervezethez hasonlóan – néhány évre az MKT is kényszerűen szüneteltette a működését, majd 1959-ben alakult újjá, Varga István professzor kezdeményezésére, aki az MKT működésével kapcsolatban úgy fogalmazott: „Léteznek nézeteltérések, ideológiai eltérések is. De jó szándékú – persze csak a jó szándékú – szakemberek mindenkor meg tudják találni a gondolatokat tisztázó, a tudományos haladást és az általános gazdasági jólét növekedését szolgáló viták platformját.”

Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Közgazdasági Társaságot csupa jó szándékú közgazdász szakember alkotja. A magunk részéről pedig igyekszünk folyamatosan platformot teremteni a szakmai vitáknak, az értelmes és sokoldalú szakmai párbeszédnek.

Az MKT jelentőségét mutatja, hogy a társaság volt a motorja a '60-as években az Új Gazdasági Mechanizmust övező, a korhoz képest kifejezetten nyílt vitáknak. Ekkortájt, a '60-as évek legvégén, a '70-es évek legelején alakultak meg a Magyar Közgazdasági Társaság megyei szervezetei, így a Zala Megyei Szervezet is. Az MKT fontosságát mutatja talán az is, hogy 1995 márciusában a társaság egyik rendezvényén, a Fiatal Közgazdászok Országos Találkozóján, Salgótarjában jelentette be Bokros Lajos pénzügyminiszter a megszorító intézkedéscsomagot...

A Magyar Közgazdasági Társaságnak jelenleg mintegy 3 ezer tagja van, 28 tematikus szakosztályt működtet – a pénzügyitől a kultúra- és sportközgazdaságin át a gazdaságpolitikaiig –, és 17 megyében van helyi szervezete. Szakosztályi elnökeink között ott van a pénzügyminiszter helyettese, a tőzsde vezérigazgatója, ott vannak volt miniszterek, akadémikusok, vállalatvezetők egyaránt. Évente 80–100 szakmai rendezvényt tartunk, ezek szinte mindegyike élőben követhető és vissza is nézhető az MKT YouTube-csatornáján és meghallgatható a podcastunkban. 2023 áprilisában például hetente átlagosan négy szakmai konferenciát tartottunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy a koronavírus nem akadályozta vagy hátráltatta a működésünket, sőt: a társaság kellő rezilienciával talán magasabb fokozatra is kapcsolt a digitális térben.

Egy idézetet szeretnék megosztani: „A digitális technológiák és platformok lehetővé teszik az új piacok és üzleti modellek felfedezését. Az online kereskedelem lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy elérjék a globális piacot, és az internetes szolgáltatások pedig új üzleti modelleket teremtenek, amelyek nagyobb hatékonyságot és nagyobb hozzáadott értéket kínálnak a fogyasztóknak. A digitális technológiák növelik a munkaerő mobilitását és lehetővé teszik a távmunka, a rugalmas munkaidő és a digitális munkavégzési lehetőségek növekedését. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy megtalálják a legjobb munkaerőt és csökkentsék a munkaerőhiányt, ami növeli a gazdasági aktivitást és a munkahelyteremtést.”

Kitől való az idézet? A mesterséges intelligencia, a ChatGPT válaszolta arra a kérdésemre, hogy hogyan segíti a digitalizáció a gazdasági növekedést és a munkahelyek teremtését. A mesterséges intelligencia térhódítása egyrészt nagy kihívást, másrészt óriási lehetőségeket jelent a vállalkozásoknak, a nemzetgazdaságnak és a társadalomnak egyaránt. Ahhoz azonban, hogy ezzel élni tudjunk, alkalmazkodnunk kell és folyamatosan tanulnunk. Ebben az alkalmazkodásban, a tanulásban, a tudás- és tapasztalatmegosztásban pedig feladata és küldetése van a Magyar Közgazdasági Társaságnak.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság 17 megyei szervezete közül a Zala Megyei Szervezet évek óta az egyik legaktívabb és legjobban működő szervezet. Rendszeresek a rendezvényeik, aktívak és lelkesek az itteni egyetemista tagjaink, a zalai MKT-tagok kiveszik a részüket az adakozásból is, ha kell. Ez pedig nem menne jó szándékú közgazdász szakemberek nélkül.

Szeretnék köszönetet mondani egyrészt Berta László úrnak, aki a megyei szervezetünk elnökeként évek, évtizedek óta viszi a hátán és anyagilag is támogatja a szervezetet. Nagyon köszönöm dr. Csanádi Ágnes alelnök asszonynak, aki ugyancsak hosszú évek óta a motorja a Zala Megyei Szervezetnek – neki köszönhetjük a méltó megemlékezést is. És köszönöm a – most éppen – Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjának, hogy tulajdonképpen otthona a megyei szervezetünknek, és infrastruktúrával segíti a működésünket.

Végezetül pedig, ha lenne olyan szakember Zalában, aki még nem tagja a Magyar Közgazdasági Társaságnak, szeretettel várjuk az egyesületünk tagjainak a sorába.