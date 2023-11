A rendezvény hagyományairól, a program részleteiről Dóráné Mészáros Anikót, a bibliotéka igazgatóhelyettesét, a KSZR vezetőjét kérdeztük:

- Minden évben kétszer rendezünk továbbképzést főleg a KSZR könyvtárosainak, de az önálló városi könyvtárak munkatársait szintén meghívjuk előadásainkra. Ilyenkor ötletbörzét is rendezünk, ahol a kollégák tapasztalatokat cserélhetnek, s beszámolhatnak egymásnak a náluk kialakított jó gyakorlatokról. Idén intézményünk egy új kezdeményezést indított útjára, mely a Zöld Sziget Program nevet kapta. Mivel szolgáltató rendszerünkhöz a vármegye 246 településének könyvtára tartozik, azt szeretnénk, ha ezek közül minél többen teret hódítana a zöldgondolkodás, a hozzánk csatlakozókból pedig megszervezhetnénk a megyei zöldkönyvtári hálózatot. Felhívásunkra már többen jelentkeztek, nekik segítünk az öko-sarkok kialakításában, ahol környezetvédelmi témájú kiadványokat, folyóiratokat helyezhetnek el. Ezeken a helyszíneken zöld témájú előadásokat is tarthatnak, emellett támogatjuk belső és külső környezetük megszépítését is.

A szakmai napon egyébként a zöldkönyvtári lehetőségekről Lázár Péter drámapedagógus beszélt, aki egy megdöbbentő videóval is felhívta a figyelmet az emberi tevékenység pusztító hatására. Ezért van szükség az öko-gondolkodásra, ami - mint kiderült- napjainkban már nemcsak az otthonokban van jelen, hanem a nagyobb városi, sőt a kistelepülési könyvtárakban is. S hogy miként? Arról Lenti város könyvtárának igazgatója, Lapath Gabriella számolt be. Náluk rendszeresen szerveznek zöld tematikájú rendezvényeket, programjaikkal minden korosztályt, köztük az óvodásokat és az iskolásokat is igyekeznek megszólítani. Belső tereik virágosításáról, külső felületeik zöldítéséről ugyancsak gondoskodnak. Jó példaként szolgált Páka könyvtárosának, Cselenkó Verának a munkája is, aki környezet- és állatvédőként tette zölddé a falu könyvtárát. A polcok között, a speciális témájú kiadványok mellett virágok kaptak helyet, s túrákat is szervezett már az érdeklődőknek. Cselenkó Vera erre az alkalomra egy stílszerű ajándékot, egy páfrányfenyő csemetét hozott a házigazda intézménynek. A latin nevén Ginkgo bilobaként ismert növényt a tervek szerint a Deák téri épület kertjében ültetik majd el.

A képen (b-j) Kiss Gábor és Bognár Csilla

Fotó: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Az eseményen kitüntetéseket is átadtak. Az Olvasóinkért díjat odaadó és lelkiismeretes munkájáért Gaál Katalin, Pölöske könyvtárosa vehette át Hartmann Miklóstól, a JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány elnökétől. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Zala Megyei Szervezete pedig emlékéremmel jutalmazta Kiss Gábor főkönyvtárost, a Deák-könyvtár korábbi igazgatóját kiemelkedő szakmai életútjának elismeréseként. A kitüntetést Kiss Gábornak Bognár Csilla, a zalai egyesület elnöke, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár KSZR csoportvezetője nyújtotta át.