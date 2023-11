- Hétéves lehettem, amikor elkezdtem pingpongozni - mesélte a kanizsai Gombor Ágnes. - Szerettem ütögetni, jól is ment, de még ennél is jobban akartam volna táncolni és érdekelt a torna is. Ezért elmentem a Nagykanizsai Olajbányász-pályára jelentkezni a tornaszakosztályba, ahol az edző annyit mondott: 9 évesen túlkorosnak számítok, nincs ott keresnivalóm.

Ágnes elmondása szerint sírva ment ki a teremből, amikor összefutott Uzsoki Laci bácsival, aki megszólította és próbálta vigasztalni.

- Amikor megkérdezte, milyen kezes vagyok, rávágtam: balkezes - mosolygott. - Elhívott 15 órára a kézilabdapályára és javasolta, próbáljam ki a kézilabdát. Ez volt életem legmeghatározóbb sportélménye, a kézilabda szerelmese lettem ott, akkor. Olyan kedvesen és nagy szeretettel fogadtak a lányok, sokat játszottunk, gyorsan egy összetartó baráti társasággá rázódtunk össze. Amikor megdobtam életem első gólját az edzésen, a mester megállította a tréninget és gratulált, mindenki megtapsolt. Szerinte ezért dupla vacsora lesz otthon a jutalmam. Laci bácsi vezetett egy külön házi góllövőlistát, amire nagy dolog volt felkerülni. Balkezesként jobb szélső poszton vetettek be.

Olyannyira magával ragadta a kézilabda élménye, hogy minden nap járt edzésre. Nem sokkal később ifjúsági játékosként leigazolta az Olajbányász csapata, amit szintén nagy elismerésként élt meg. Játszott többek mellett Siti Beátával, Németh Helgával, sőt, máig tartó barátságaira ebben az időszakban tett szert.

- Sokat köszönhetek Uzsoki Laci bácsinak, jó szakemberként felismerte a tehetséget bennem és önbizalmat adott - folytatta. - A Hunyadi-iskolába jártam, ahol akkoriban nem volt olyan sportélet, mint a Péterfy-iskolában, így a diákolimpiákról lemaradtam. Ettől függetlenül már 14 éves koromban felkerülhettem a KÖGÁZ NB I. B.-csoportos felnőtt együttesébe. Onnan is van egy jó élményem. Nagy dolog volt, hiszen ifjúsági játékosként a felnőttekkel tarthattam. Az egyik barátságos felkészülési mérkőzésen a norvégokkal játszottunk. A jegyszedő bácsi nem hitte el, hogy kézilabdázom, nem akart ingyen beengedni. Ezért nem volt mit tenni, jegyet váltottam arra a meccsre, amin játszottam. Pénzért játszottam, csak épp én fizettem érte. Utána integettem neki a pályáról.

Gombor Ágnes hozzátette: onnantól kezdve jó négy éven keresztül maradtak is ugyanebben az osztályban. Az utolsó előtti meccset épp itthon játszották, akkor már lehetett tudni, hogy felléphetnek az élvonalba. A szurkolók megtöltötték a csarnokot, mindenki egy pezsgőt szorongatott, és miután nyertek, egyszerre locsolták őket a pályán. Örömüket fokozta, hogy a szezon végén veretlenül kerültek fel NB I.-be, a profik közé. Két csodálatos évet töltöttek az élvonalban, ahonnan kiestek.

- Utána még maradtam egy évig Kanizsán az NB I. B-ben, aztán eligazoltam Nagyatádra, ott négy évet töltöttem - mondta. - Onnan az NB II.-es bajnokságokban játszottam Balatonbogláron, Fonyódon és Hévízen. Aztán visszatértem a szülővárosomba egy évre, de ismét elmentem Hévízre. Majd, amikor a kanizsaiak visszakerültek az NB I. B-s pontvadászatba, akkor még két évet töltöttem velük. Amikor ismét Hévízre kerültem, 38 éves voltam, ott fejeztem be az aktív pályafutásomat.

Közben édesanya lett, Varga Péter 17 éves, Varga Fanni 18 éves múlt. A lánya, a Szan-Dia Fitness SC csapatában táncol, míg fia Szlovéniában az U17-es első osztályú csapatban rúgja a bőrt.

- A kézilabdáról csak úgy nem lehet lemondani - fűzte hozzá. - Jelenleg, 50 évesen a zalaegerszegi Páterdomb csapatával a Zala vármegyei kézilabda-bajnokságban indulunk, mozgunk egy kicsit.

Gombor Ágnes a stafétát Krasznai Bence egykori nagykanizsai birkózónak, sportújságírónak adta át.