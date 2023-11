A hagyományteremtő szándékkal indított országos mustra 2023. október 16-29. között a Nébih irányításával zajlott, annak végrehajtásában a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok és a Nébih ellenőrei is részt vettek. A szakemberek ellenőrizték például a kereskedelmi egységeket és iskolai büféket, valamint az évszak népszerű termékeit: az almát, a burgonyát, a tökmagolajat.

Több mint félszáz szőlőhegyről gyűjtötték össze az ún. autentikus szőlőmintákat, továbbá fokozottan vizsgálták az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmét és a kutyaszaporítást.



Az akció összefoglalásaként dr. Nobilis Márton kiemelte: az alma és burgonya értékesítését csaknem 200 zöldség-gyümölcs forgalmazónál vizsgálták a felügyelők. Az ellenőrzött 560 tétel kapcsán 21 esetben merült fel kifogás, elsősorban jelölési hiba miatt. 19 esetben szabtak ki bírságot, összesen mintegy 2.300.000 Ft értékben és 1,5 tonna terméket vontak ki a forgalomból. Az ellenőrök mintegy 40 tökmagolaj előállítót is vizsgáltak: két helyszínen kisebb, míg egy előállítónál komolyabb hiányosságokat találtak. Utóbbi esetben a tevékenység felfüggesztésére is sor került. Élelmiszer-hamisításra – azaz idegen növényi olajjal való felütésre – utaló jelet az ellenőrzések során nem tapasztaltak – hangsúlyozta az államtitkár.



A pályaudvarokon 57 élelmiszerüzlet, valamint 72 vendéglátó egység ellenőrzésére került sor.

Az üzletek közül 11-ben állapítottak meg kisebb higiéniai hiányosságot a szakemberek, míg a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolásával 14 esetben merült fel probléma.

A vendéglátóhelyek esetében 3 egységben kellett azonnali hatállyal megtiltani a szendvicskészítést a higiéniai feltételeinek hiánya, illetve nem megfelelősége miatt. Az ellenőrök 18 eljárást indítottak, a kiszabott bírságok értéke 635.000 Ft. A vendéglátás területét érintően Nobilis Márton elmondta, országszerte 191 iskolabüfé működését is megvizsgálták az élelmiszerlánc-felügyelők. Ennek során azt tapasztalták, hogy az egységek általános higiéniai állapota megfelelő, azonban hiányosságok is akadnak, például az allergén összetevőkről való tájékoztatás terén. Összesen 13 esetben szabtak ki bírságot, 640.000 Ft értékben, továbbá 3 élelmiszertételt kellett kivonni a forgalomból.



A szőlőszüretek hatósági ellenőrzése során 55, az adott borvidékre jellemző parcelláról gyűjtötték össze a szőlőt, majd készítették el az ún. autentikus,- termőhely, fajta és évjáratnak megfelelő borokat. Az intézkedés jelentősége, hogy ezen borok analitikai elemzésével tovább bővült a (hazai és uniós) hatósági adatbázis, ami többek között lehetővé teszi a 2023-as évjáratú borok földrajzi eredetének ellenőrzését, az esetleges eredetvédelmi visszaélések azonosítását – emelte ki az államtitkár.



Az állatgyógyászati termékek kereskedelmének ellenőrzése során a vizsgált 240 létesítményből 104-ben forgalmaztak vényköteles készítményt. 3 esetben tapasztaltak az ellenőrök a működési engedéllyel kapcsolatos problémát. 2 árusítóhelyen nem foglalkoztattak állatorvost és gyógyszerészt a vényköteles készítmény kiadásához. 3 létesítménynél pedig a vények adattartalma nem felelt meg a jogszabályoknak.



Kutyaszaporító létesítmények ellenőrzése kapcsán Nobilis Márton elmondta, a 73 vizsgált létesítmény egyikében sem tapasztaltak olyan súlyú problémát az ellenőrök, ami az állatok érdekében történő azonnali intézkedést vont volna maga után. Eljárást 8 esetben indítottak, többek között a megengedettnél zsúfoltabb tartásmód, valamint a nyomonkövethetőséget biztosító nyilvántartás hiányos vezetése miatt, de problémaként merült fel a FELIR azonosító hiánya is.

Az ellenőrök minden esetben kötelezték az állattartót a hiányosságok javítására, pótlására, valamint a jogszerű gyakorlat alkalmazására - írja a Nébih oldalán.