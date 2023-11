Édesapja, Rosenberg Ádám zongorista volt, aki sokat tett a város zenei életéért. Ifjú éveit külföldön töltötte zongoristaként, az 1880-as évek elején Glasgow-ból települt haza szülővárosába és egy évtizeden át többféle minőségben vett részt Nagykanizsa zenei életében. Saját zeneiskolát nyitott, hangszerboltot működtetett, zenedarabokat komponált. Gyermekek számára ő rendezett először Kanizsán hangversenyeket. Koncertek szervezőjeként és bálok, összejövetelek közreműködőjeként a város társas életének egyik motorja lett. Kortársaival városi ének- és zenekar szervezésén munkálkodott, bár ahhoz akkor még nem voltak meg a feltételek. Aztán 1886-ban megnősült és megszületett két fia: az idősebb lett Sigmund Romberg néven világhírű zeneszerző. Anyagi okokból főfoglalkozásként felhagyott a zenével és a rokonságba tartozó tekintélyes Gutmann család beliscsei faüzemének lett kereskedelmi igazgatója. Így 1891-ben elköltözött Kanizsáról. Túl a nyolcvanon hunyt el, de még megérhette fia sikereit. A beliscsei temetőben nyugszik feleségével.

A kanizsai zeneiskola falán elhelyezett tábla nemrégiben közadakozásból újult meg

Fotó: Szakony Attila

- Sigmund Romberg 1887. július 29-én született Nagykanizsán - mesélt tovább Kocsis Katalin. - Tősgyökeres kanizsai családban született, valószínűleg a Fő út 23. alatt. Mint az előzőekből kiderül: apja, miután a zenéből nem tudta eltartani családját, a Gutmann család beliscsei faüzemében lett kereskedelmi igazgató, így fia csak csecsemőkorát töltötte szülővárosában. Mérnöki pályára készült, ám Bécsben tanulva végleg megigézte a zene és 1909-ben kivándorolt az Egyesült Államokba.

Ott hamarosan nagy karriert csinált, mint operettek, zenés játékok, filmzenék, show-k zeneszerzője. Fénykora az 1920-as és 1930-as évekre esett, legismertebb zenés darabja a The Student Prince (1924). Saját zenekarával sokat koncertezett, rádióban is gyakran szerepelt. November 9-én 64 évesen hunyt el, a Hartsdale-i Ferncliff temetőben nyugszik. A meghonosodó új műfaj, a musical egyik atyjának tekintik. Halála után zenés mozifilm készült róla, majd 1970-ben az elsők között iktatták be a Dalszerző Hírességek Csarnokába (Songwriters Hall of Fame). Slágereit napjainkig a legnagyobb jazz- és klasszikus zenészek tűzik műsorukra. Emlékét Nagykanizsán a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI homlokzatán elhelyezett márványtábla őrzi.

Érdekesség: Sigmund Romberg egyszer még hazalátogatott édesanyja temetésére. Nem volt egyszerű e látogatás megszervezése, hiszen Trianon után Beliscse már külföldnek számított, valószínűleg ezért nem tudott hazamenni édesapja halálakor. Egy biztos: mindkét szülője megélte Zsigmond fiuk világhírét. A Deep in my heart könyv szerint, amikor Sigmund Romberg annyi év után belépett egykori otthonába, apja zongoráján az ő Student Prince (Diák-herceg) című operettjének kottáját találta.