A Zenit Balaton rendezvénytermében a politikussal Kacsoh Dániel, a mandiner.hu főszerkesztő-helyettese beszélgetett. Az ezt megelőző sajtótájékoztatón Sáringer Kenyeres Tamás, a KDNP keszthelyi elnöke elmondta, e sorozatot azért hívták életre, hogy az itt élők első kézből kaphassanak információkat hiteles politikusoktól.

Rétvári Bence úgy fogalmazott, a mindennapjainkat meghatározza a háború és a szankciós politika, „s ezek sokkal nehezebb helyzetbe hozták Európát, mint amilyenben a járvány előtt volt”. Jelezte, bár Magyarország csak önmagára támaszkodhat, mégis elérte, hogy az infláció 10 százalék alá csökkenjen.

A miniszterhelyettes kiemelte, mindezt úgy, hogy „mi az Európai Unió felé minden kötelezettségünket teljesítettük, az EU viszont kötelezettségszegésben van Magyarországgal szemben”, s megsérti saját szabályait is, amikor nem folyósítja a nekünk járó forrásokat, amelyekből például rendezni lehetne a pedagógusbéreket, utak épülhetnének és kórházak korszerűsödhetnének.

A jelenlegi európai eliten érezhető a kapuzárási pánik, fogalmazott Rétvári Bence, akivel a polgári esten Kacsoh Dániel beszélgetett

Fotó: Halász Gábor

Rétvári Bence arra is felhívta a figyelmet, az Unió akkor is áthágja saját normáit, amikor „az illegális migránsokból legális migránsokat csinál”. Ezzel szemben Magyarország úgy oldaná meg ezt a problémát, hogy – megvédve az EU külső határait – nem engedné be őket. Ez így is működik, ám ennek költségeihez Brüsszel nem járul hozzá, sőt: emiatt jogilag megtámadta Magyarországot.

A politikus szerint éppen ezért hatalmas a tétje a jövő évi EP-választásnak, amelyen az európaik – köztük a magyarok – változtatni tudnak a mostani politikai erőviszonyokon. A jelenlegi eliten érezhető a „kapuzárási pánik”, éppen ezért próbálnak átlépni saját eljárási

szabályaikon is például a migrációs paktum kapcsán, hogy azt még ebben a ciklusban elfogadtassák. Rétvári Bence kijelentette, „jól láthatóan Brüsszelben félnek az emberek szavától, ezért is fontos részt venni a Nemzeti Konzultációban”.

Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője úgy érvelt, a magyar kormánynak akkor erős az álláspontja Brüsszelben – védve Magyarország függetlenségét és az itt élők érdekeit –, ha a Nemzeti Konzultációban ezt minél többen megerősítik.

Arra is felhívta a figyelmet, az eddigi tapasztalatok alapján az önkormányzati, illetve az uniós választásokat megelőző kampányban az ellenzék nem riad majd vissza attól, hogy „fals, valótlan információkkal riogassa az embereket”. Ezért is fontos, hogy mindenki hiteles tájékoztatást kapjon, s ehhez járul hozzá a polgári esték sorozata is.

Nagy Bálint úgy érvelt, azért fontos részt venni a Nemzeti Konzultációban, majd a jövő évi választásokon, hogy „a magyarok is részesei legyenek az európai politika alakításának”.