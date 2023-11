Erre az időre a két falu teljesen összeépült. Az ősi határ viszont a két település között a mai napig fennmaradt az egykori Szepetki patak medre mentén. A névadást nem mindenki fogadta kedvezően, voltak olyan hangok a faluban, hogy a Szepetk elnevezés maradjon meg az községegyesítés után is. 1946 táján a kérelem eljutott a hivatalos szervekig, de ott elutasították azt. Viszont még az 1950-es évek közepén is szóba került a község nevének megváltoztatása. Hegyi Aladár tanító, irodalom és történelem szakos tanár 1955-ben kérelemmel fordult a helyi tanácsi vezetéshez, hogy „felszabadulásunk” tizedik évfordulója alkalmából legyen visszaállítva „községünk szép magyar neve”. A kérelmet az iskolánk akkori tanárai, tanítói is támogatták: Melkó Pál, Cziráki Ilona, Bencze Sándorné, Oláh István, Ágoston Éva, Haász Konrádné, Somon Rozália, Tóth Tivadarné, Boncz Józsefné. A beadványt Pókaszepetk község tanácsa tudomásul vette, de az ügyben határozatot nem hozott, mivel jelentősebb problémákat kellett a község vezetésének megoldani.

A legégetőbb probléma a lakáskérdés volt, mivel kevés új lakás épült az elmúlt években, sok volt a lakásigénylő, kiket nem lehetett megfelelően kielégíteni. 1956. május 14-én kelt helyzetjelentés szerint Pókaszepetken 336 lakás van, ebből egyszobás 256, kétszobás 75, három szobás 5 volt. A” jogos „lakásigénylők” száma 29 család, aki számára a helyi tanács nem tudott lakást biztosítani. Ekkor Pókaszepetkről 21 fő járt más településre, városba dolgozni. Így a község lakosságának jelentős része mezőgazdaságból élt és a helyi termelőszövetkezetek egyikében dolgozott. A jelentés kitér a lakáshiány okaira is. Eszerint a hiányt az idézte elő, hogy hosszú évek óta lakásépítés alig volt, a „szabad” lakásokat, melyek zömét államosított épületek adták, különféle társadalmi szervezetek vették igénybe. A háborús események következtében 25 lakóház sérült meg, melyeket csak részben állították helyre. A helyzeten a községi vezetés csak jelentős megyei támogatással (építőanyag) tudott volna változtatni. Erre ígéretet is kaptak, de jó pár évig ennél többet nem kaptak.

A lakáshiányt tetézte az iskolai épületek állapota. Több szükségtanteremben folyt tanítás, igen elavult volt az iskola főépülete is. Hegyi Aladár iskolaigazgató 1956. januári beszámolójában kitért arra, hogy az új iskola és a nevelői lakás felépítése nem valósult meg. A szükségtantermek rossz állapotban vannak. A községi vezetés válaszában ígéretet tett az új iskola építésére, de ezt csak később tudja megvalósítani. A második ötéves tervben beterveztek egy két tantermes iskola és nevelői lakás építését, viszont a községi építési beruházások már 1956-ra le lettek kötve. A községi tanács viszont tervbe vette az úgynevezett Nagyiskola (napjaikban itt működik iskolánk alsótagozata) bővítését. A terv végrehajtásához az építési anyag túlnyomó többségét a Béke pusztai (ma Taszilópuszta) úgynevezett Újkastély (Fellner féle ház) lebontásával tervezte biztosítani. Már a bontási engedélyeket is megszerezték. A Járási Tanács határozata alapján, a beadott kérelemben „feltüntetett rom kastély épületét a Vörös Szikra TSZ részére a bontási engedélyt” megadták, mert „a kastély romos állapotban van, további fenntartása az állag nagyarányú romlását idézné elő és a népgazdaságnak kárt okozna. A bontásból kikerülő anyagot a TSZ közöstulajdonát képező épületek rendbehozatalára használja fel. A bontást csak szakember irányítása mellett végezhetik.” A bontásra nem került sor, a kastély épülete még 1959- ben állt. 1958-ban még mindig megoldatlan az iskola bővítése, viszont az események felgyorsulnak és az ígéretet tett követi, nemsokára megvalósul a bővítés. Szükség van is rá, mivel az iskolába járó gyermekek száma folyamatosa növekszik.

A lakásgondokat viszont csak évekkel később sikerült, de akkor is csak részben megoldani. A politikai változások következtében egyre több fiatal próbált „szerencsét” Zalaegerszegen és a környező nagy vállalatoknál. A fő megélhetést a mezőgazdaság biztosította továbbra is. A gazdasági mélypont után a Vörös Szikra Termelőszövetkezet gazdaságilag talpra állt és virágzásnak indult. Jelentős szerepet vállalva Pókaszepetk gazdasági és kulturális életében.

(Vikár Tibor)