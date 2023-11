Minderről a községben élő országgyűlési képviselő, Vigh László beszélt a szombaton megtartott vásár megnyitóján. Elmondta: a falu központjában havonta egy-egy alkalommal várják a helyi termelőket és a közműveseket.

- Két nagyszabású rendezvényünk van egy évben, egy nemzetközi nagyvásár és egy disznóvágással is egybekötött program – mondta a képviselő. – Most e kettő között vagyunk, ezért ugyan disznót nem vágtunk, de sütöttünk hurkát és kolbászt, hogy azzal, illetve sonkával, házi sajtokkal, házi pálinkákkal, valamint a pusztaszentlászlói polgármester, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat munkatársa, Kaj István jóvoltából forralt borral is megkínálhassuk a hozzánk betérőket.

Vigh László emlékeztetett rá: annak idején azzal a szándékkal építették fel a falu központjában a XVI. századi vár utánzatát, hogy egy kulturális, művelődési és szabadidőközpontot alakítsanak ki ott. Ez az elképzelés bevált, hiszen a várudvarban elsőáldozásokat, bérmálásokat, esküvőket tartanak, mintegy tíz esztendeje pedig minden hónap utolsó szombatján itt tartják a felsőrajki termelői vásárokat is.

Vigh László beszélt arról is, hogy a nagykanizsai vár kapitányának, Thúry Györgynek halála is köthető Felsőrajkhoz. A törökverő hős ugyanis éppen a településen tartózkodott, amikor az ellenség csapdát állított neki, a közeli Orosztonyhoz csalta, és ott megölte, majd a levágott fejét egyenesen a Portához, Konstantinápolyba küldték.