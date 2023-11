Az első alkalomra az Apáczai tagkönyvtárban került sor, hétfőn délután pedig ennek a törekvésnek a jegyében ültettek páfrányfenyő oltványt a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár egy esztendős fűszerkertjében. Ebben a kertben a közeli piacra járók láthatnak levendulát, oregánót, metélőhagymát, borsikafüvet, citromfüvet, zsályát. A megyei könyvtár igazgatója, Tóth Renáta a rendezvényen bemutatta a Pákáról, Cselenkó Veronika ottani könyvtáros ajándékaként érkezett facsemetét. Kiderült, a ginkgo biloba fenyőként is ismert fafajta 120 méter magasra is megnőhet, s akár 1000 évig is él, szívósságát pedig az is bizonyítja, hogy túlélte a jégkorszakot is.

A faültetésre a Dózsa György Kéttannyelvű Általános Iskola 2. b osztályos tanulói is hivatalosak voltak, verset is mondtak a fák gondozásának fontosságáról.

Hétfőn délután a megyei könyvtárban Tóth Andi zero waste mentor (nulla hulladék tanácsadó) Mindennapok hulladék nélkül című előadásával folytatódott a "Zöld Könyvtári Esték" sorozat, amely többek közt a túl sok csomagolóanyag mellőzésére hívta fel a figyelmet. Tóth Renáta igazgató lapunknak elmondta, a budapesti szakértő a helybéliek jó irányba alakuló szemléletét erősítve hoz közel jó gyakorlatokat, amiket érdemes átvenni, ezeket a könyvtár szervezésében két zalai kistelepülésen, Bocföldén és Alsónemesapátiban is elmondta az ismeretterjesztő nap folyamán.