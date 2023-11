Raffai-Réz Ildikó, a körzet önkormányzati képviselője a bejáráson emlékeztetett, régi célja volt, hogy ez az utca megújuljon, s most az első szakasz hamarosan elkészül. A körfogalomtól a rendőrség épületéig tartó szakasz pedig a remények szerint jövő tavasszal kap új burkolatot. A politikus azt mondta, a munkálatokat a város saját költségvetéséből finanszírozza.

– Kátyús, feltöredezett s emiatt főleg a kerékpárosok számára balesetveszélyes volt már az utca burkolata – emlékeztetett Raffai-Réz Ildikó. – Ez a helyzet most megváltozik, hiszen a jövőben jó minőségű felületen, biztonságosan közlekedhetnek az erre járók.

Manninger Jenő, Keszthely polgármestere kiemelte, ez az egyik legforgalmasabb útszakasza a városnak, amely erősen felújításra szorult. A beruházás egy átfogó program része, korábban már elkészült például az Erzsébet királyné útja, hamarosan felújítják a Vásár téri parkolót, s már készülnek a további tervek az út- és járdahálózat korszerűsítésére.

A beruházás ellenére szinte zavartalan a forgalom a Vaszary Kolos utcában

Fotó: Péter B. Árpád

– Költségvetésünkben erre is biztosítottunk forrást, s most ősszel, amikor már látjuk, hogy minderre valóban van fedezetünk, akkor a tartalékokból járdát és parkolót is építünk még a városban, és a későbbiekben tervszerűen haladunk tovább – szögezte le Manninger Jenő.

A beruházás ellenére szinte zavartalan a forgalom a Vaszary Kolos utcában, ám ha egy-egy munkafolyamat miatt rövid időre korlátozzák is azt, az erre járók óvatosan, a szabályoknak megfelelően közlekednek, ezzel segítve a helyszínen dolgozókat. A bejáráson az is elhangzott: később az utca híd utáni szakaszát is szeretnék megújítani, s azzal teljes hosszában korszerűsödne a Vaszary Kolos utca.