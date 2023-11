A gyűjtést Birkás Nikolett, a klub vezetője szervezte barátaival együtt. Elmondta: az édesanya részletesen elmesélte a történteket, melyek mélyen megrendítették a családot. A szörnyű eseményeket a mai napig nem heverték ki.

Forrás: CFK

- Ismét összefogtunk a csapatommal és adománygyűjtő találkozót szerveztünk a családnak, ami eredményesen zárult - mondta Nikolett. - Kanapé, gyermekágy, ruha és tanszer mellett az egyik segítőnk sarokkádat ajánlott fel. Tizenöt autó gördült a családhoz, melynek tagjai nagyon örültek, hogy ilyen sokan összefogtak értük.

Forrás: CFK

Birkás Nikolettet és csapatát nagyon megérintette a család története. Azt is megtudták: a félretett pénzünk is bennégett a lakásban. A hölgy testvére befogadta őket, egy másfél szobás lakásban éltek hetekig. Majd időközben lett albérletük, ahova beköltözhettek. Most olykor a napi élet is nehézséget okoz nekik. A CKF tagjai folyamatosan tartják velük a kapcsolatot és ha újra összegyűlik néhány adomány, azt újra elviszik nekik. Akár a CFK csapatán keresztül is lehet segíteni a családon.