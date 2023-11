A felsőoktatás és a zalaegerszegi kampusz nyújtotta képzések iránt érdeklődő fiatalokat először dr. Palányi Ildikó megbízott főigazgató, dékán, egyetemi docens tájékoztatta az intézményben zajló oktatásról, az egyetemi szakokról, a leendő hallgatókra váró lehetőségekről. A megbízott főigazgató lapunknak elmondta, ebben a beiskolázási szezonban első alkalommal várták a közgazdász, az informatika és a mérnöki pálya iránt érdeklődő diákokat a bemutatkozó napra, melynek keretében megtudhatják, mire számíthatnak, ha felvételt nyernek a zalaegerszegi egyetemi karra.

A tájékoztató előadásokat dr. Joó István PhD oktatási rektorhelyettes, egyetemi docens és Decsi Péter, a mechatronikai mérnöki kar tanársegédje és dr. Szűcs Judit, az informatikai tantárgyakért felelős tanszék adjunktusa folytatta. A karon nagy hangsúlyt fektetnek a duális képzésre, az intézménnyel kapcsolatban álló vállalkozások, cégek jóvoltából már az egyetemi évek alatt mód nyílik a gyakorlatra, a majdani elhelyezkedés megalapozására. Erről, a nyelvi képzésről, az ösztöndíjrendszerről és a diákhitelről is kaptak tájékoztatást a tanulók, akik végigjárhatták az zöld kampusz oktatási épületeit és a kollégiumot.

Délután a szülők számára tartottak pályaválasztási tájékoztatót, ekkor a továbbtanulással kapcsolatban Egyed Ildikó karrier coach előadását is meghallgathatták az érdeklődők.

A PE ZEK legközelebbi nyílt napjára február 6-án kerül sor, ekkor szó esik majd arról is, hogy a zalaegerszegi egyetemi kar milyen eredményeket fogad el, amelyekért többletpont jár, Ismeretes, az egyetemi karok önállóan döntik el, milyen kompetenciát preferálnak.