Szent Márton emlékezete

Zalaegerszegen, Márton-napi libaságok címmel rendez programot a Göcseji Tudásközpont szombaton 7–13 óra között. A nyitott műhelyekben kézműves játszóházzal várják az alkotó kedvű gyermekeket és szüleiket. Különleges libák készülhetnek agyagból, bőrből, papírcsíkokból és textilből. Lesz helyi termelői és kézműves vásár, valamint 10-15 óra között lemezbörze is. Az emeleti kiállítótérben a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet kézműveseinek kiállítása látogatható november 23-ig.

A Göcseji Falumúzeum a Múzeumok Őszi Fesztiváljához csatlakozva tartja meg évadzáró nagyrendezvényét szombaton 10-16 óra között: őszi örömünnepre várják a látogatókat, akik a libalakoma, az újbor kóstolása mellett különleges programokra számíthatnak.

Szent Márton-nap jegyében jótékonysági programot és újborünnepet tartanak szombaton 17 órától Keszthelyen. A Festetics Kastélyparkban a város lelkipásztorai megáldják a Szent Márton-fát és emlékhelyet, majd lámpás felvonulás indul a Fő térre, ahol a hálaadást és boráldást követően ünnepi műsor kezdődik. A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely szombaton 14 és 17 óra között a látogatókat lámpáskészítés, kukoricamorzsolás, libaterelés és számos népi játék várja, 16 órától fellép a Tg&Pasco gitárduó.

Pénteken 17 órától tartja Szent Márton-napi programját a vonyarcvashegyi Nyitnikék óvoda és a művelődési ház. Lesz lámpásjárás, táncház és vendéglátás is.

Libanapot és újborünnepet rendeznek szombaton délelőtt a Hévízi Termelői Piacon, ahol a látogatók tárkonyos libaragulevest, ludaskását, libacombot, szárnytövet és újbort is kóstolhatnak.

Szombaton 18 órától rendezik a II. Márton-napi kultúrestet Gyenesdiáson, a Kárpáti-iskolában, ahol a gyerekek lampionos felvonulása és műsora után újbort és libasültet lehet kóstolni. A programot táncház zárja.

Pénteken Gutorföldén 16 órakor tartanak Márton-napi programot gyerekeknek a művelődési házban, ahol felelevenítik a szent legendáját, lesz mese és játékos vetélkedő, majd 17.15-kor lámpás felvonulás indul. Szombaton szintén Gutorföldén Márton-napi pincejárást tartanak 11.30-tól, majd borkóstoló és libafogó verseny lesz a Rádiházi-, illetve a Balog-hegyen.

Zalakaroson pénteken a Karos Korzón 15 órától Márton-napi kézműves foglalkozás, felvonulás és kirakodóvásár lesz. Szombaton 11 órától színi előadással, néptánccal, este borbemutatóval és libavacsorával, utcabállal folytatódik a program.

Zalalövőn pénteken 17 órakor az egészségháznál lampionos felvonulással kezdődik a Márton-napi programsorozat, a Lékai parkban a helyi óvoda és bölcsőde Szivárvány csoportja ad műsort, míg a civil szervezetek finomságokkal kínálják az érdeklődőket. Szombaton a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület tartja jótékonysági rendezvényét, ez 19 órakor Gyarmati Antal polgármester és Galambos István, a szervező egyesület elnöke köszöntőjével kezdődik, majd Páli Zoltán plébános áldást mond az újborokra. Műsort az Ezüstlile néptánccsoport ad, illetve libavacsorára is várják a résztvevőket.

Tófejen, a közösségi házban szombaton 17 órától tartják az újbormustrával összekötött Márton-napi vigasságokat.

Szombaton Nemespátrón Márton-napi estet tartanak a faluházban 18 órától, műsorral készül a helyi színjátszó kör és tánccsoport.

A Muravidéken ugyancsak lesznek Márton-napi rendezvények, Strehovciban szombaton 18 órakor, Dobronakon vasárnap 14 órakor várják mustszentelésre az érdeklődőket.

Előadás a háborúkról

Az orosz-ukrán és az izraeli háborút s azok lehetséges következményeit elemzi előadásában dr. Nógrádi György kül- és biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár pénteken 18 órától a sármelléki közösségi színtér nagytermében.

Téli utazás

Schubert Téli utazás című zenei ciklusát adja elő szombaton 18 órától a keszthelyi Festetics-kastély báltermében Villányi Dániel (zongora) és Clementis Tamás (basszbariton).

Kiss István hagyatéka

„Bennünk élő múlt” címmel nyílik meg a Kiss István néprajzi hagyatékát bemutató kiállítás szombaton 16 órakor a zalaegerszegi Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban. 17 órától emlékestre várják az érdeklődőket.

Orgonakoncert

A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség orgonakoncerttel emlékezik Luther Márton születésének évfordulójára pénteken 18 órakor az evangélikus templomban.

Nők a művészetben

Folytatódik a Hévíz Térségi Zonta Klub „Nők a művészetben” sorozata. Pénteken 17 órától a keszthelyi Balaton Színház Básti termében Sipos Éva festőművész Tükörkép című kiállítását dr. Moll Veronika, a civil közösség elnöke nyitja meg, közreműködnek a hévízi Illyés-iskola művészet tagozatos fiataljai.

Napraforgó műhely

A zalaegerszegi Apáczai-tagkönyvtárban szombaton 10 órától őszi kézműves foglalkozásra várják a családokat a Napraforgó műhelybe.

Nándorfehérvár ostroma

Pénteken Nagykanizsán, a Móricz művelődési házban 18 órától dr. Cseh Valentin történész-muzeológus tart előadást Nándorfehérvár 1521-es törökök általi ostromáról a Hadtörténelmi esték programján.

Papagájkiállítás

Szombaton Nagykanizsán, a Honvéd Kaszinóban papagájkiállítás lesz 15-18 óráig.

Horvát nap

Szombaton Nagykanizsán horvát napot tart az Országos Horvát Önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Szövetsége. 16 órakor szentmise kezdődik a Jézus Szíve templomban, a HSMK-ban 17.30-kor kiállítás nyílik, 18 órakor ünnepi köszöntőkre és díjátadóra kerül sor, majd kulturális műsorral folytatódik a program.

A híd névadója

Zalalövőn vasárnap 12 órakor tartják a 86-os út elkerülő szakaszán épült völgyhíd névadó ünnepségét. Köszöntőt Gyarmati Antal polgármester, ünnepi beszédet Vigh László országgyűlési képviselő mond. A Szent Márton nevét viselő hidat dr. Székely János szombathelyi megyés püspök áldja meg. Ünnepi műsort a Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde Szivárvány csoportja, valamint Radics Petra énekes és Tornyos Sándor versmondók adnak.

A jazzfesztivál évfordulóján

Az idén 50 éves Nagykanizsai Nemzetközi Jazzfesztivál évfordulója kapcsán pénteken a Medgyaszay Házban 18 órakor kiállítás nyílik 50 év plakátokon címmel, 19 órakor fellép a Bágyi Balázs New Quartet, 20.30-kor a Mignus! Mignus! Mignus! zenekar. Szombaton 19 órakor a Varga Bendegúz Quartet lép színpadra, 20.30-kor pedig a Sara Dowling-Gayer Mátyás Quartet.

Szépkorúak ünnepe

A település időseit köszöntik pénteken 15 órától a türjei kultúrházban. A helyi csoportok fellépése után Kállay Bori és Berkes János operettműsora szórakoztatja a résztvevőket. A közös vacsora alatt Simon László gondoskodik a jó hangulatról. Szombaton 15.30-tól pedig Balatongyörökön, a Bertha Bulcsu Művelődési Házban ünneplik a község időseit. A zenés műsort, majd a vacsorát követően Herpay Bandi szolgáltatja a talpalávalót. Szombaton Kilimánban tizedik alkalommal rendezi meg az önkormányzat Őszköszöntő vetélkedőjét szombaton a rendezvényteremben 14 órától. Szombaton Nagybakónakon a művelődési házban idősek napi ünnepség lesz 16 órától.

Termelői piac

Szombaton Nován a Zénó Presszónál termelői és kézműves piacot tartanak 13-16 óráig. A vásárlók húskészítmények, mézek, sajtok, ivólevek, aszalt gyümölcsök, asztali díszek és más termékek közt válogathatnak.

Sütiverseny

Szombaton Zalabaksán süteményversenyt tartanak, 16 órakor kezdődik az eredményhirdetés a művelődési házban.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a VMK Cafféban pénteken 20 órától a Platon Karataev akusztikus duója mutatja be dalait. Szombaton 20 órától ugyanott a Dúdolók, majd a Shabby Blues Band ad koncertet, továbbá utóbbi zenekar vezetője, Kránitz Tóni szájharmonika-gyűjteményét is megtekinthetik az érdeklődők. A Mama Africában szombaton Carter, Danksess & Joke és Lynx keveri a zenét. A Mimosa Lounge szombaton retro partit tart. Az Angels Clubban szombaton Silverman és Bubu zenél. Nagykanizsán, a Kanizsa Arénában szombaton 22 órától Dzsudló lép fel, előtte a Kultúrkör játszik. A Rush Clubban szombaton Bruno és Spacc lesz a hangulatfelelős. Keszthelyen, az Ánizs Caféban szombaton rockabilly program lesz, mely során 21 órakor a V8 trió, 22.45-től pedig a Boys From The Cellar mutatja be műsorát. Zalakaroson, a MenDan Hotelben szombaton Csonka András lesz a sztárvendég. Zalaudvarnokon, a Vadvirág étteremben szombaton Pap Rita és Bodnár Attila lép fel.