„Nincsenek neves zenészek a Hobóban – sőt, talán még állandóak sem. Gyakorlatilag, aki ujjaiban érzi ezt a műfajt, tagja lehet az együttesnek, pár taktus után így lett meghívott vendég a zalaegerszegi Orbán Sándor is. Hota betétjét a Vörös kakasban nemcsak a patriotizmus miatt tapsolták meg… A szinte elfeledett Póka Egon, a sajnálatos balesetet szenvedett Bill, azaz Deák Gyula, s a többiek akár önálló koncertet is adhattak volna Zalaegerszegen. Bizonyára ez sem késik.” Ezen koncertjükön fellépett a P. Mobil együttes is. „De át kellett adni a terepet a P. Mobilnak, a Simlis-show-nak, a Kétforintos dalnak, mely ismét tekintélyes bevételhez juttatta a technikusokat, vagy dobok, hangládák között bogarászókat. Az első részben a gyökerek, a másodikban a hajtások kaptak teret, s ezúttal voltak olyanok, akiknek technikai hiányosságai ellenére a Hobo tetszett jobban.” (Zalai Hírlap, 1979. február 28.)