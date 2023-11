Kettő kivételével nem változnak az önkormányzat által megállapított díjak és adók.

Ezt a legutóbbi önkormányzati közgyűlés által tárgyalt huszonegy napirendi pont ismertetésekor emelte ki dr. Káldi Dávid, az önkormányzati képviselő-testület Fidesz-KDNP-frakciójának vezetője a kedden tartott sajtótájékoztatójukon. Például változatlan marad a piaci helypénz, mondta, és ennek kapcsán említette meg, hogy a Mérleg tér átépítésével a piac is átalakul. Januártól vasárnap a használt cikkek árusai már nem foglalják el a Várkör utcai területeket.

A díjakról szólva jegyezte meg, hogy módosították az állatok tartásáról szóló rendeletet. Ennek értelmében 25 százalékkal megemelték a gondatlan gazdákra kiszabható bírság összegét. Az állatok ebrendészeti telepen tartásáért naponta 7500 forintot kell fizetni. Ennek indoka, hogy a felelőtlen gazdáktól elszökő, vagy miattuk elhulló 160-260 állat összeszedése az önkormányzatnak évente 20 millió forintba kerül.

A másik tétel, ami növekedett, az önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti díja. Erről már Szilasi Gábor frakcióvezető-helyettes beszélt. A 8-13 százalékos emlés dacára a díj így is csak harmada a piaci alapon bérbe adott járműtárolókhoz képest, mutatott rá.

Szilasi Gábor szólt a Zalaegerszegért díjról is, kiemelve, hogy a közösség elismerését kiérdemelt tíz személy közül öt esetében a sportban kifejtett tevékenységet köszönték meg ily módon.

A tájékoztató kitért arra is, hogy a következő évben a lakásalapból 15 millió forintot osztanak ki. Az első lakáshoz jutók támogatására négymillió forintot, a családok otthonteremtési támogatására egymilliót, az önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélyére kilencmilliót, míg a lakhatási krízis alapra egymillió forintot fordítanak a képviselő-testület döntése alapján.