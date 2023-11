Az utca rendbetételére 26,5, a ravatalozó korszerűsítésére és előtte egy fedett tér kialakítására 13,8 millió forint érkezett Alsópáhokra. Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő a közterületi fejlesztéssel kapcsolatban kiemelte, az út burkolatának állapota leromlott, több helyütt beszakadt, mert a lefolyó, valamint a talaj alatti vizek súlyosan károsították. Kijelentette, ez a felújítás nemcsak a településképet javítja, hanem az erre járók komfortját is növeli.

– Vitathatatlan, hogy Európa és így Magyarország gazdasága is nehéz helyzetben van a szomszédunkban most már régóta elhúzódó háború miatt – fogalmazott lapunk kérdésére Nagy Bálint. – Az uniós szankciók pedig tovább súlyosbítják mindezt, ám egyértelmű a kormányzati szándék: a vidéket támogatni kell, a mindenkori lehetőségekhez mérten. Az a célunk, hogy a lehető legtöbb forrás jusson a helyi fejlesztésekre, hiszen ahhoz, hogy tovább nőjön a magyar vidék megtartó ereje, kellenek az infrastrukturális beruházások.

Nagy Bálint: Egyértelmű a kormányzati szándék: a vidéket támogatni kell. A politikus mellett az alsópáhoki képviselő-testület tagjai és a kivitelező cég képviselői, jobbról Czigány Sándor polgármester

Fotó: Péter B. Árpád

Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere mindehhez hozzátette: az Árpád utca több fontos intézmény megközelítését is szolgálja, és mintegy kapuja a település zártkerti részének, ahol nagyszabású aszfaltozási munkák kezdődtek. Arról is beszélt, a falu úthálózatát jelentős mértékben megújították az elmúlt 17 évben, s a járdaépítések is folytatódnak.

– A temetőnk épülete mintegy 40 éves, és annak idején picit szűkre sikeredett – mondta a most átadott másik fejlesztésről Czigány Sándor. – Úgy láttuk, a megfelelő kegyelet és színvonal érdekében szükség van az előtető bővítésére.

Mostantól a gyászolók megfelelő védelmet kapnak az időjárás viszontagságai ellen. A polgármester hozzátette, a sírkert hamarosan betelik, ezért az önkormányzat közeli telekrészeket vásárolt fel, s ezt a területet összenyitják majd a régi temetővel, továbbá új kerítést és aszfaltos utakat építenek.