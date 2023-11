November 27-től újra vár mindenkit az Egerszegi Advent című programsorozat a Dísz téren, ahol nemcsak jégpálya lesz újra, nemcsak a körhinta lesz újdonság, hanem minden korábbinál több fény, hangulatvilágítás és homlokzati fényfestés vesz majd körül bennünket, írja közösségi oldalán Balaicz Zoltán polgármester.

A Kossuth utcát, a Dísz teret, a város karácsonyfáját, valamint a környező fákat és a standokat minden eddiginél több fényfüzér díszíti majd. Homlokzati fényfestés és hangulatvilágítás lesz a Tudomány és Technika Házán, a szalagház oldalán és a városházán is. Új dekorációs elemek teszik még hangulatosabbá a teret, ilyen lesz az adventi hangulatban berendezett fotópont és az új világító selfie pont is, ahol varázslatos fotók készülhetnek majd családtagokkal, barátokkal, közölte a polgármester, aki azt ígérte bejegyzésében, hogy hamarosan további újdonságokról ((Mikulás-napi program, koncertek, új helyszínek) is beszámolnak majd az Egerszegi Advent kapcsán.