Mint azt Takács Zoltán polgármester elmondta: Garabonc abban a szerencsés helyzetben van, hogy a közelmúltban újfent részesülhetett a Magyar Falu Program (MFP) támogatásából.

– Korábban a gyerekek már birtokba vehették a megújult játszóteret, most pedig a település egy új falugondnoki busszal is gyarapodott – mondta a polgármester, aki hozzátette: a 15 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból egy 9 személyes kisbuszt szereztek be. – Szintén az MFP keretében sikerült megvalósítani az 1950-es években épült háziorvosi szolgálati lakás felújítását. A több mint 36 millió forintos támogatásnak köszönhetően sor került az épület külső homlokzatának rekonstrukciójára is, illetve napelemes rendszer is épült. Külön öröm, hogy az épület másik része közösségi térként is szolgál, ahol a helyi könyvtár szolgáltatásait is igénybe veheti a lakosság.

Takács Zoltán polgármester befejezésül ama reményének adott hangot, hogy a jövőben is sikerrel szerepelnek majd a különböző pályázatokon, s így tovább fejleszthetik a települést.

Nagy Bálint államtitkár, a térség parlamenti képviselője gratulált az önkormányzatnak a megvalósított fejlesztésekhez. Mint mondta: a kormányzat kiemelt célja, a vidék fejlesztése, ennek pedig egyik alapköve a Magyar Falu Program, melyhez komoly források álltak és állnak rendelkezésre.

– Ez a konstrukció elegendő mozgásteret is ad a településeknek, hiszen a helyben élők határozhatják meg, mire szeretnék fordítani a támogatást – mondta az államtitkár.