A növényzet elöregedett, elburjánzott, a sétányokat is eltakarva, ezért döntöttek úgy, hogy a templomalapító Széchenyi István szobrának is helyet adó hangulatos zöldövezetet megtisztítják, mondta Farkas Tamás polgármester ottjártunkkor. A régi járdák a növényzet kúszása miatt elhasználódtak, azokat kijavították, a padok alá új burkolat készült. Az ülőalkalmatosságokat felújították, tölgyfa ülőfelülettel látták el, majd a tél múltával kerülnek a helyükre. A munkálatok összesen 3 millió forintba kerültek.

A tér megszépítésében az önkormányzati dolgozókon kívül a lakosságra is számíthattak, a majd tavasszal pompázó hagymás virágokat, nárciszokat a bakiak adták és ültették el, szívesen csatlakozva a község vezetésének felhívásához.

A megújult Széchenyi téri park

Fotó: Pezzetta Umberto

A szoborral és a korszerű kertészeti szempontoknak megfelelő elrendezéssel városias jelleget adó zöld terület két különleges facsemetével is gazdagodott. Tóthbán László a településen és környéken ismert néhai gyümölcsész a körtékkel foglalkozva szelektált egy új fajtát, amit stílusosan Baki Bosc-nak nevezett el. Így már nemcsak a Mars egyik krátere viseli (öt magyar településnév társaságában) Bak nevét, hanem egy körtefajta is, mely 2004 óta a Nemzeti Fajtajegyzékben szerepel. A Baki Bosc két csemetéje pedig hol lenne jobb helyen, mint a baki parkban. A terv valósággá válásában a nagyapja munkáját folytató unoka, Baán Bence segített. Ezzel új helyi érték keletkezett Bakon, ott, ahol a messziről jött idegen is szívesen áll meg nézelődni. Hiszen itt áll a Makovecz Imre tervezte faluház, a frissen felújított világháborús emlékmű, a környék egykori grófja, Széchenyi István szobra, mögötte a templommal, a plébánia és a volt iskola épületével. A bakiak nem feledkeznek el a tér évszakok, ünnepek szerinti feldíszítéséről sem.