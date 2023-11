Sokak megelégedésére, örömére szolgál, hogy a kisvárosból a szőlőhegyre vezető út újabb, tekintélyes szakasza újult meg, a jelképes átadást pénteken délután tartották meg.

Kelemen Tamás polgármester beszédében hangsúlyozta, a több száz zártkerti ingatlan megközelítése mellett szolgálja a mezőgazdasági gazdálkodókat is a Vidékfejlesztési programban elnyert 95 százalékos támogatás segítségével felújított út, melynek jelentősége a járvány idején nőtt meg. Sokan tettek sétákat erre, töltötték idejüket a hegyi hajlékokban, az elmúlt időszakban pedig mind több parcellán kezdtek zöldség és gyümölcs termesztésébe, reagálva az élelmiszerek drágulására, tette hozzá.

A kormány eltökélt szándék a vidék támogatása, fogalmazott Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője. Az ország erejét a vidéki közösségek adják, ennek megtartásához szükségesek az olyan infrastrukturális beruházások, mint a pacsai, mondta. Ez jó példája az összefogásnak is, az önkormányzatot dicséret illeti a projekt előkészítéséért, a sikeres pályázatért, míg a kivitelező Horváth-Ép Kft.-t az elvégzett minőségi munkáért, szögezte le.

A kivitelező cég ügyvezető-tulajdonosa, Horváth Sebestyén arról számolt be, hogy a bruttó 57 millió forint értékű munkában másfél hónap alatt 865 méteren építették ki négy méter szélességben az utat. Mellette kiirtották a bozótot, és cserjéket, fákat vágtak ki, az út mentén árkoltak mintegy 1400 méter hosszban. A korábbi, rendkívül rossz állapotú úthoz képest szélesebb lett a burkolat, a kétrétegű, kilenc centiméter vastag aszfaltozást megerősített alapra dolgozták rá. Szegélyezésként mindkét oldalon egyméteres padkát alakítottak ki dolomitból, sorolta fel.