- Folyamatban van a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése projektünk, melynek támogatási összege megközelíti az 1 milliárd forintot -kezdte Horváth László. - Ennek keretében a Kossuth utcában közel másfél kilométeren újult meg a elvezető rendszer, a Kossuth út, a Táncsics és az Akácfa utcák közti részen közel fél kilométer hosszban cserélik a vezetéket, illetve Lentihegyen a Hegyalja, Harangláb utcákat, valamint a máhomfai, mumori, bárszentmihályfai városrészekben is dolgoznak. A Petőfi és a Honvéd utcákban közel 2 km hosszban építenek be új vezetékrendszert, míg az Akácfa-Szövetkezeti-Ifjúság-Kisfaludy-Zrínyi-Vörösmarty utcákat érintő beruházási területen összesen mintegy 2,6 km-en újul meg az elvezető hálózat. Összesen több mint 14 km hosszban újul meg a csapadékvíz-rendszer, úgy gondolom nem kell ecsetelni ennek jelentőségét, a fejlesztés hosszú ideig szolgálja majd a helyieket.

Ezzel párhuzamosan zajlik a belterületi kerékpárút-hálózat építése is Lentiben - tájékoztatott a város polgármestere -, amelynek célja, hogy összekössék a várost a településrészekkel, illetve a környezőfalvak felé vezető bicikliutakkal. A Petőfi úton Tornyiszentmiklós felé már elkészült a belterületi szakasz. A kerékpárút építésének munkálatai előre láthatóan december közepére fejeződnek be.

- A munkálatok a lakosság és a közlekedők részéről egyrészt türelmet, másrészt körültekintést is igényelnek - hívta fel a figyelmet a polgármester. - A városlakók is láthatják, hogy gyorsított ütemben zajlik a munka, három cég is dolgozik jelenleg alvállalkozókkal együtt több helyszínen - tette hozzá Horváth László. - Az időjárás valamelyest befolyásolja a mélyépítési munkákat, de szeretnénk ha a kivitelezők minél előbb elvégeznének.

A napokban, ahogy a városlakóknak is bizonyára feltűnt, leszerelték a művelődési központ oldalán található pergolát és az áthidaló, támasztó gerendákat a Le-Ko Kft. munkatársai. Ennek oka - tájékoztatott a polgármester -, hogy a pergola megrongálódott, balesetveszélyessé vált. A tervek szerint új rendszert alakítanak majd ki itt, mikor a művelődési központ és könyvtár épületében jövő év közepén elindulhatnak a TOP Plusz- program fejlesztései.