Az Arany János utcában, magánterületen felállított kereszt készítője a falu polgármestere, Káli Lajos volt, aki az áldást követően elmondta: a területet annak tulajdonosa, Harsányi-Black Erzsébet és férje, Donald Black bocsájtotta rendelkezésükre, s ők voltak a kereszt állításának ötletadói is. Azt szeretnék, ha az ősi szimbólum – aminek egyik ágába időkapszulát is elhelyezett a polgármester – a békét, az összetartozást és az összefogást is jelképezné, ugyanakkor a terület egykori, már régen elhunyt korábbi tulajdonosaira is emlékeztetné a falu lakóit, akiknek háza valamikor ezen a helyen állt. A település önkormányzatának és a jelenlegi tulajdonosnak több konkrét elképzelése is van a területtel, a falu érdekébern szeretnének ott további fejlesztéseket megvalósítani. Ennek a közös gondolkodásnak volt az első, s egyben szimbolikus lépése is a kettőskereszt állítása.

Fotó: Gyuricza Ferenc

Harsányi-Black Erzsébet köszönetet mondott mindazoknak, akik bármilyen módon is hozzájárultak a park kialakításához, a kereszt állításához, illetve a felszentelési ünnepséghez. Úgy fogalmazott: azért szeretnék használatra felajánlani a területet, hogy a falunak legyen egy olyan pontja, ahol a szeretet és az összetartozás érzése kapcsolja össze a helyi lakosokat, a településhez kötődő, valamint az oda ellátogató személyeket. Férje ugyancsak köszönetet mondott a jelenlévőknek a támogatásért.

A keresztszentelési ünnepség szeretetvendégséggel zárult, ahol Harsányi-Black Erzsébet olyan borral kínálta a megjelenteket, amit Szent Márton közelmúltban megtartott ünnepnapján dr. Székely János, a szombathelyi egyházmegye főpásztora áldott meg.