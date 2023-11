Erről Lukács Andrea, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, valamint Galambos István, a szervező civil szervezet elnöke tájékoztatta lapunkat. Kiemelték: miután Zalalövő egyike a Márton-út melletti településeknek, ezért a városban különösen nagy a tisztelete az egykori Savaria területén született, majd az egyik legismertebb keresztény szentté lett néhai püspöknek, illetve a hozzá köthető legendáknak. Kultuszának ápolásából a helyi óvoda is kiveszi részét, amely minden évben lampionos libakorzóval indítja a zalalövői programokat. Így lesz ez idén is, a lámpásokkal felszerelkezett óvodások 17 órakor indulnak az egészségháztól a Lékai tér irányába, ahol a Szivárvány csoport mutatja be műsorát, miközben a programhoz csatlakozó városi civil szervezetek forralt borral, teával, zsíros kenyérrel és Márton-kiflivel várják az érdeklődőket.

Szombaton 19 órától újboráldással és Márton-napi libavacsorával folytatódik a program. Köszöntőt Gyarmati Antal polgármester és Galambos István mond, a gazdák által vitt újborokra pedig Páli Zoltán plébános kér áldást. A libavacsorán való részvételhez előzetes regisztrációt kérnek a szervezők, jelentkezni szerdán 16 óráig lehet a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban. A résztvevők három menü közül választhatnak, lesz liba-, kacsa- és csirkecomb is, ezek mindegyike mellé párolt káposztát, illetve hagymás tört burgonyát készítenek a szakácsok. A szombat esti programot a helybéli Ezüstlile néptánccsoport műsora teszi teljessé.

Tófejen ugyancsak tartanak Márton-napi vigasságot, a szombaton 17 órakor kezdődő batyus jellegű, hagyományteremtő rendezvénynek a közösségi ház nagyterme ad helyet. Az egész estés program újborok mustrájával és kóstolójával kezdődik.