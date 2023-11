Erről számolt be sajtótájékoztatóján Manninger Jenő polgármester, aki arról is beszélt: szokás szerint a Fő tér mellett ünnepi díszítést kap a sétáló- és a Kossuth Lajos utca, valamint a „kastély-kanyar” is. Az oktatási intézményekhez már eljuttatták a kis karácsonyfa-szimbólumokat, amelyeket az óvodások, iskolások feldíszítenek, az advent kezdetére pedig az önkormányzat munkatársai visszaszállítják az ünnepi sorozat fontos díszleteit a városközpontba.

Manninger Jenő kijelentette, ezúttal a Fő téren nem lesz jégpálya, ám december 15-én megnyílik az Energia téri koricentrum, amely egy hónapon át biztosan működik, s amennyiben az időjárás lehetővé teszi, akkor meghosszabbítják ezt az időszakot. A parkolás pedig – a megszokott módon – december 10. és január 6. között ingyenes lesz a Keszthelyen.

A programokról szólva a polgármester elmondta, főként a hétvégékre koncentrálnak, de más napokon is kínálnak ünnepre hangoló elfoglaltságot s élményeket a keszthelyieknek és az ide látogatóknak. Az első adventi gyertyát e héten vasárnap 17 órakor dr. Udvardy György veszprémi érsekkel közösen lobbantja majd lángra Manninger Jenő.

Számos zenés, illetve színházi produkcióval készülnek a következő egy hónapra Keszthelyen, s Mikuláskor és szilveszterkor is lesznek programok, tette hozzá a város embere, hangsúlyozva: számos iskola diákjai is fellépnek majd a négy ünnepváró hét alatt. A polgármester elárulta, idén nincs pályázati forrás, a város önerőből biztosítja a költségeket.

Manninger Jenő arról is szólt, egymillió-hatszázezer forintot különítettek el 230 karácsonyi csomagra. Ezekbe tartós élelmiszer, édesség, gyümölcs, tea és kávé kerül, a rászorulóknak pedig december 12. után viszik el az ünnepi pakkokat.

Stadler Tímea Kinga, a Goldmark-központ igazgatója kijelentette, ezúttal is a város többi intézményével közösen kínálnak méltó programokat, hétközben pedig a Balaton Színházban lesz filharmóniai koncert, fellép Keszthelyen Caramel s a Kormorán is, az év utolsó napján – helyesebben az Újév hajnalán – pedig eljönnek a Dívák, vagyis Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit.

A gyerekeket az adventi időszakban szombatonként játszóház és koncert, délelőttönként pedig adventi kézműves foglalkozás várja, tette hozzá a művelődési központ első embere.