A Göcsej Tudásközpontban szombaton megtartott rendezvény ezzel együtt is jól sikerült, hiszen több olyan személy is kínálta használt lemezeit, aki a korábbi eseményeken még sosem volt jelen. A szombathelyi Óvári Adrián is közéjük tartozott, összehasonlítási alapja pedig bőven akadt, hiszen a vasi városban ő a szervezője a hasonló programoknak.

- Zalaegerszeg kicsit előrébb jár ezen az úton, mint mi, hiszen Szombathelyen még csak a harmadik börzénél tartunk – folytatta. – Két-három éve volt egy másik kezdeményezés, de az nem volt hosszú életű, így nálunk együtt sem volt még kilenc alkalom.

Óvári Adrián vegyes kínálattal érkezett a börzére, a lemezei között viszonylag sok hip-hop és soul albummal. Azt mondja, ez ugyan rétegzene, de mindig vannak olyanok, akik éppen ilyen lemezeket keresnek. Zalaegerszegtől azt várta, hogy az árusok között többségében lesznek a pop, rock és jazz albumokat kínálók, s azokból a gyűjteményekből ő is örömmel válogatott.

- Ami egy kicsit különleges még az én kínálatomban: hoztam néhány picture disc-et, azaz úgynevezett képlemezt – tette hozzá. – A gyűjtők között általában akadnak olyanok is, akik már nem azért vesznek albumokat, hogy hallgassák azokat, hanem kiteszik őket a falra vagy polcra, ezek a gyönyörű lemezek, amelyek újra divatba jönnek, pedig éppen erre valók.

Göncz Tamás, a zalaegerszegi börzék főszervezője a program vége felé elégedetten vont mérleget. Úgy fogalmazott: mindig jelennek meg új érdeklődők, a zene ugyanis kortalan, a fiatalokat éppúgy megszólítja, mint az idősebbeket, akik számára természetes volt a fizikai hanghordozók léte. A következő zalaegerszegi börzét decemberben tartják a Göcsej Tudásközpontban.