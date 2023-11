Stabilan növekvő pénzügyi eredményekkel zárta az év első kilenc hónapját, ezen belül pedig a harmadik negyedévet az MBH Bank – derül ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett adatokból.

Az idei év harmadik negyedében közel 107 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el a bank, az első három negyedév korrigált adózás előtti eredménye így 272,3 milliárd forintot tett ki.

Az idei harmadik negyedévben már világosan megmutatkozott, hogy a fúzió révén nemcsak egy a korábbiaknál jóval nagyobb, de hatékonyságát tekintve is fejlettebb, új pénzintézet jött létre. Most kezd csak el igazán látszani a befektetett munka megtérülése: az MBH Bank bebizonyította, hogy képes stabil működés és tőkehelyzet mellett folyamatosan növelni eredményeit, és közben organikusan és akvizíciókkal is gyarapítani piaci részesedését – mondta el a negyedéves számok kapcsán dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2023/11/lekorozte-a-mezonyt-az-mbh-bank