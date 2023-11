Pusztai Szabolcs polgármester beszámolójából kiderült, minden induló csapat nagyon várta a közösségépítő rendezvényt.

Kiemelte: a versenyzők műveltségükről, logikai rátermettségükről és ügyességükről adtak számot. A népszerű televíziós vetélkedőkből kölcsönzött kreatív feladatok végrehajtása, mint mindig ezúttal is vidám hangulatban telt. Persze a résztvevők maximális koncentrációjukról is tanúbizonyságot tettek. Visszajelzésként, már most voltak olyan csapatok, akik már idén leadták nevezésüket a jövő évi összecsapásra. Eredmények: 1. 40+ hölgyek, 2. Pacsa, 3. Gelsei Öt Ördög, 4. Alsórajk, 5. Kilimán, 6. Újudvar.