Idén is sikerült megmozgatni a helyi közösséget, összesen 38 különféle édes, sós, illetve reform és diabetikus süteményt készítettek el a kezdeményezésre benevezők. A finomságokat szombaton értékelte a háromtagú zsűri, Orosz Alexandra cukrász, zsűrielnök, Tánczosné Mánfai Csilla, a lenti család-és gyermekjóléti központ vezetője és Goldfinger Tünde szakmai vezető.

A szervezők részéről Kámán Lajos önkormányzati képviselő, falugondnok elmondta, hogy hagyományőrző céllal hirdették meg a süteménysütést, melyre idén is szép számban neveztek a helyiek, az idősebbek és a fiatalabb korosztály tagjai egyaránt csatlakoztak, a hölgyek mellett a férfiak is megmutatták tudásukat, ügyességüket. A felhívást az előző évihez képest annyiban módosították, hogy most mindenki egyféle süteménnyel indulhatott.

Fotó: Korosa Titanilla

– Igazán minőségi, hagyományos, házi sütemények kerültek a zsűri elé – tette hozzá Kámán Lajos. – Jövőre, ha az eddigi lelkesedés megmarad, lehet, hogy versenyt hirdetünk kategóriák szerint és helyezéseket is kiosztunk.

Az eredményhirdetésen győztest nem hirdettek, mindenki dicséretet, emléklapot és ajándékot kapott, melyeket a zsűri tagjai, Kámán Lajos és Horváth Ottó, Zalabaksa polgármestere osztott ki.

Fotó: Korosa Titanilla

A zsűri részéről Tánczosné Mánfai Csilla elmondta: mindegyik sütemény nagyon finom volt, többségük gyerekkora ízeit idézte fel, ami mutatja, hogy a fiatalabb generáció tagjai átvették a szülők, nagyszülők receptjeit és megsütik azokat a finomságokat, melyeket évtizedek óta ismerünk és a családoknál rendszeresen szerepelnek a kínálatban, mint a méteres kalács, a mézes puszedli, a házi krémes. Emellett több újdonsággal is találkoztak, volt diabetikus lúdláb, vagy például "mindenmentes kávés szelet".