Születésének századik évfordulóján szombaton köszöntötték a türjei Pacsi Rozáliát rokonai, valamint egykori munkahelye, a Magyar Posta képviseletében Kovács Márta, a zalaegerszegi 1. számú körzeti posta vezetője és Nagy Ferenc, Türje polgármestere.

Pacsi Rozália távoli unokaöccse, a zalaegerszegi Lengyel Balázs, érdeklődésünkre elárulta, rendszeresen látogatja Róza nénit, aki most is abban a türjei házban él, ahová született 1923. november 4-én. A sors úgy hozta, hogy nem ment férjhez, nem alapított családot. Egész életében rengeteget dolgozott, a posta szolgálatában 25 évet töltött, kézbesítőként járta Türje utcáit és a környéket, ebből a munkakörből ment nyugdíjba. Ez azonban nem a pihenést hozta el számára, mert azóta is aktívan tölti napjait, mégpedig segítség nélkül látja el magát. Régebben állatokat tartott, gazdálkodott, ezzel már felhagyott, de süt-főz, mos-takarít, ellátja magát, a háztartását, és a veteményes kertben is rendszeresen dolgozik, zöldségeket termel. A világ dolgaiban tájékozott, friss szellemű, rengeteget olvas, ebben kicsit zavarta ugyan a szürkehályog, amit öt évvel ezelőtt műtöttek meg, mert panaszkodott, hogy nem látja a cérnát tűbe fűzni. Tíz évvel ezelőtt kapott mobiltelefont, amit azóta is gond nélkül kezel, tette hozzá Lengyel Balázs.

Nagy Ferenc a jeles alkalomból elárulta, szerencsésnek mondhatja magát, mert amióta a községet vezeti, Róza néni a harmadik százéves türjei polgár, akit köszönthet.