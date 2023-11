A koncertek indíttatásával kapcsolatban a szervezőt, Zsugyel Kornél evangélikus lelkészt kérdeztük, aki elmondta, hogy a Göcseji Dombérozó rendezvénye kapcsán az elmúlt években nyaranta felkérték istentiszteletet tartani, amit minden alkalommal koncert követett, mely kapcsolódott a helyi elszármazottak találkozójához.

-Mindig nagy sikere volt ezen alkalmaknak, így arra gondoltam, hogy meg kellene teremteni a lehetőséget a falusiak számára, hogy ők is élvezhessék a komolyzenei műfajt, nem csak évente egyszer, hanem rendszeresen – magyarázta a lelkipásztor. - Erre a legjobb helyszín a templomunk, melynek tetőszerkezetét a Magyar falu programban elnyert 15 millió forint támogatásból sikerült felújítanunk, s ha már ez megvalósult, felelősséggel is jár, arra késztet, hogy ne csak az istentiszteleteken gyűljünk össze a templomban, hanem olyan eseményeken is, ami szélesebb kört megszólít, a hívek mellett a helyieket, környékbelieket. Ezáltal szeretnénk a közös kulturális vérkeringésbe bekerülni és megteremteni az esélyegyenlőséget, hiszen ha ilyen koncerteket szeretne az ember hallgatni, akkor legalább Zalaegerszegig kell utazni. Szintén a kormány segítségével fel tudtuk újítani a gyülekezeti házat is, ahol a koncertek után szeretetvendégségbe várjuk azokat, akik ellátogattak a programokra, hogy beszélgessünk, ismerkedjünk egymással, így építve a közösséget.

Zsugyel Kornél lelkipásztor, szervező

Fotó: Korosa Titanilla

Első alkalommal a zalaegerszegi Canterina Kamarakórus lépett fel, majd Farkas Alexandra énekművész, legutóbb pedig Kistarcsáról érkezett Illés Adél és Horváth Bálint, aktív kántorok, akik narrációval kísérve játszottak orgonán több darabot, részben már az advent jegyében.

Zsugyel Kornél azt is elmondta, hogy a téli hónapokban nem szerveznek koncertet, viszont ha a téli hideg alábbhagy, tavasszal, márciustól folytatódik a komolyzenei koncertsorozat, mely – bízik benne – idővel megkerülhetetlen kulturális esemény lesz a térségben, s egyre több érdeklődő tölti meg a templomot.