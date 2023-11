Az önkormányzat két módon támogatja a bölcsődéket. Egyfelől külön gazdálkodási szervként biztosít számukra költségvetési forrást, másfelől a településrészi önkormányzati képviselőkön keresztül ad támogatást. Erről Bognár Ákos önkormányzati képviselő beszélt, kiemelve azt, hogy a hozzátartozó Űrhajós Bölcsődében is sok minden megújulhatott az elmúlt időszakban az arányos városfejlesztés jegyében.

A kerítést három ütemben újították fel, majd felfrissítették a homokozót, amit árnyékolóval láttak el. Tavaly még újra cserélték a törölközőtartókat, mesekert hoztak létre, valamint párakaput telepítettek, ismertette a részleteket Tóthné Gróf Andrea bölcsődevezető. Idén megújították a másik homokozót, Kneipp-taposót alakítottak ki, továbbá a kiadások csökkentése érdekében energiatakarékos mosógépet és két hűtőt szereztek be.

Akik részt vettek a mosolyfa elültetésében

Fotó: Antal Lívia

A bölcsődében nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre, amely az intézmény fő szakmai arculata. Ennek jegyében különféle növényekkel mesekertet alakítottak ki, illetve immár négy éve mosolyfát ültetnek. Az intézmény munkatársai ezt tették most is. A fára a gyerekek jeleit és nevük kezdőbetűit tartalmazó piros papírszíveket akasztottak, amelyeket hazavihetnek magukkal, és díszíthetik velük az otthoni karácsonyfát is.