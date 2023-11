Manninger Jenő polgármester sajtótájékoztatóján elmondta, arról is határoztak, hogy az idegenforgalmi adó (ifa) a térség több településéhez hasonlóan naponta 650 forint lesz 2024-ben, a nagyobb cégeket érintő építményadó pedig az infláció mértékével nő. A városvezető kiemelte, elvi döntés született arról, hogy Keszthelyen jövőre nem emelkedik a parkolási díj, illetve a strandbelépők ára sem.

– Idei költségvetésünk jól alakul – folytatta Manninger Jenő –, ezért az eddig tartalékalapba helyezett összegekből olyan felújítási munkákat tudunk elvégezni, amiket az itt élők kértek. Ilyen például a Rákóczi utcai járda egy szakaszának felújítása, a Zsidi úti burkolatjavítás, a Vásár téri útrekonstrukció s a vízelvezetés megoldása, illetve a Csik Ferenc sétányon a mozgáskorlátozott járdalevezetés kiépítése. E munkákat a jövő év elején lehet elvégezni, az időjárás függvényében.

A város első embere arról is beszélt, a Kossuth utca 45. szám alatti ingatlant bérbe adják a BalatonBike365 nevet viselő egyesületnek, amely révén a Fő téren turisztikai központ jön létre, ráadásul ezzel évi nyolcmillió forint folyik be Keszthely költségvetésébe. A testületi ülésen az is elhangzott, a Magyar Turisztikai Ügynökség idei Virágos Magyarországért-versenyében a Balaton-parti város díjat kapott a „fák ökológiai értékének megbecsüléséért”.

Manninger Jenő úgy fogalmazott: zárt ülésen tárgyaltak a Helikon Park kivitelezői szerződéséről, s a felmondás határidejét november 30-ról december 31-re változtatták. Ennek oka az, hogy az önkormányzat tisztázta az irányító hatósággal: az év utolsó hónapjában is lehetőség van a projekttel kapcsolatos számla befogadására, másrészt „az elmúlt hetekben a vállalkozó a korábbiaknál nagyobb teljesítményt nyújtott, s így megalapozott az a remény, hogy decemberben is jelentős

haladásra, előrelépésre számíthatunk”, és ez még elszámolható lesz az uniós forrásokból, ismertette a döntés hátterét a városvezető.

Manninger Jenő kiemelte: a Helikon Park egészen biztosan elkészül – vagy most, esetleg ha kisebb munkálatok maradnak, akkor legkésőbb tavasszal.