A dél-zalai községben havi, kéthavi rendszerességgel rendeznek termelői piacot, ami most második ízben egészült ki jótékonysági kolbászsütéssel. A kezdeményezés egyik szervezője, Hajmási Ákos, az önkormányzat munkatársa lapunknak elmondta: a kolbászsütést hagyományteremtő céllal hirdették meg, hiszen a Nagykanizsán élő családnak folyamatos kiadást jelent a gyermekkori agyi bénulással küzdő kisgyermek gyógykezelése.

- A kolbászsütés teljes bevételét a kisfiú gyógykezelésére ajánljuk fel – sorolta tovább Hajmási Ákos. – Rendkívül jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a hideg idő ellenére sokan eljöttek, ami a falu, illetve a környék lakóinak segítőkészségéről, jó szándékáról tesz tanúbizonyságot.

Hajmási Ákos azt is hozzátette: a zalaszentbalázsi termelői piac iránt egyre növekszik az érdeklődés, ezért is döntöttek úgy, hogy a karitatív akciót azzal kötik össze, mivel így várhatóan még többen részt vesznek rajta. A vásár remek közösségépítő program is egyben, az árusok kínálata pedig sokszínű és változatos, jól tükrözi a helyi jellegzetességeket. Miután a környéken több méztermelő is található, így a méz és a mézes termékek szinte minden alkalommal elérhetőek, akárcsak a házi sajtok, de a kézművesek is rendszerint részt vesznek a piacon. A szombati kínálatban a szezonális jelleg miatt az adventhez kapcsolódó díszek között válogathattak még az érdeklődők.