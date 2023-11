A véradás nemcsak mások, de saját életünkre is jótékony hatású. Néhány ezekből: vizsgálatok szerint a legalább évente egyszeri véradással 88 százalékkal csökkenthető a szívroham kockázata. A rendszeres véradóknál a vérregeneráció gyorsabb. Ezen túlmenően a véradás után a vér is jobban tud áramlani, ami megakadályozza a zsír- és koleszterin-oxidáció felhalmozódását a koszorúér-falakban. Ez csökkentheti a szívinfarktus, a szívkoszorúér-betegség és a stroke kockázatát. A véradás akár 650 kcal-tól is megszabadít, miközben átlagos edzés óránként 300, az intenzív 500 kcal-t éget el a szervezetünkben. A véradás kedvező a mentális egészségre, a boldogság pedig a fizikai, pszichológiai bajok megelőzésében játszik szerepet.