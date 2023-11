Talán az egyik leggyakrabban várt időszakba léptünk, ünnepi hangulat mindenütt, adventre hangolódunk szinte az egész világon. Városok, falvak kapcsolják fel karácsonyváró fényeiket, kikerülnek az ünnepi díszek az utcákra, terekre csakúgy, ahogy lakásainkba, házainkba. Igen, lassan leporolhatjuk a spájzban, padláson porosodó, karácsonyi díszekkel teli dobozunkat. Van, aki betartja a keresztény hagyományokat, s csupán Szenteste, Kisjézus születése napján állítja fel a fenyőfát, amiből szép lassan gyönyörűen díszített karácsonyfa válik. Egyre többen vannak azonban olyanok is, akik az angolszász szokásokhoz híven már advent első vasárnapján ünneplőbe öltöztetik otthonukat, s így több héten át örvendeztet látványával a meghitt sarok. És bizony most van itt az idő, hogy előhalásszuk a fiókból a bejgli és a mézeskalács, puszedli receptjét is.