Napjainkban egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb időjárást tapasztalhatunk, melynek következtében sokkal egyenlőtlenebb az éves csapadékeloszlás. Vármegyénkben is többször fordult elő árvízveszély az elmúlt években, megéltünk villámárvizeket, melyek nem kegyelmeztek az épített tájnak, lakóövezetnek sem, épületek, hidak, utak, járdák sérültek meg. Nem mindegy, hogy a településeken hogyan készülnek fel az ilyen helyzetekre, és itt nem csak a folyóvizekhez közeli gátrendszerekről, esetleg a vészhelyzetben hadra fogható segítőkről van szó, akik rakják a homokzsákokat, hanem az épített környezet alatt, a mélyben meghúzódó, a csapadékvizet elvezető csatornahálózatról is. 2014-ben Lentiben és több környező településen is árvízhelyzetet okozott a hirtelen lehulló csapadék, ami intő példa volt, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell. Azóta több helyen végezték el, vagy végzik a csapadékvizet elvezető rendszerek fejlesztését, növelve ezzel a biztonságot és csökkentve az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettséget.