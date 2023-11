Petőfi és Radnóti. A magyar irodalom két klasszikusa, akik rendkívül érzékletesen fogalmazták meg verseikben a szülőföld iránt érzett ragaszkodásukat. Egészen más korban, egymástól teljesen eltérő élethelyzetben, de a tartalmat nézve azonos gondolatiság mentén. Valahogy így vagyok ezzel én is, a magam lehetőségeivel és eszközeivel igyekszem időnként hangot adni annak, hogy számomra Zala a világ legszebb vidéke, ahogy a Muravidéket is annak tartom. Nemcsak azért, mert sok a hasonlóság a két tájegység között, vagy mert egykor azonos közigazgatási egységhez tartoztak, hanem annak okán is, mert úgy gondolom, olyan egymással szoros szimbiózisban élő térségekről beszélünk, amelyek valóban összetartoznak.