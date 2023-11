A közlekedési módok közül a kerékpározás részarányát tekintve Magyarország a harmadik helyen áll Európában - olvasható a Nemzeti Kerékpáros Stratégia 2030 tanulmányban. Mindössze Hollandia és Dánia előzi meg hazánkat, ami bizonyítja, hogy igazi kerékpáros nemzet vagyunk. A kerékpározás társadalmi, gazdasági és klímavédelmi szempontból is fontos és az ország versenyképességére is pozitívan hat. Zalában azt a célt tűzték ki, hogy hálózatba kapcsolják a kerékpárutakat, azok településeket kötnek össze, ami egyaránt előnyös az ott élőknek és a térségekbe látogató turistáknak. Épült kerékpárút az elmúlt években Nagykanizsa, Keszthely, Hévíz, Zalaszentgrót és Zalaegerszeg térségben, illetve a vármegye délnyugati csücskében, Lenti térségében is. A legutóbb itt megvalósul fejlesztés egészen előre mutató, hiszen már egészen Tornyiszentmiklósig elkerekezhetünk a járási székhelyről. Az új közlekedési létesítmény talán még azoknak is meghozza a kedvét a biciklizéshez, akik eddig csak ritkán pattantak nyeregbe.