A dzsessz afroamerikai zenei hatásokat ötvöz az európai zenei technikákkal. Néhány évtized alatt az egész világon ismert és művelt előadási gyakorlattá vált. Viharos gyorsasággal hódította meg Európát, a nyugati kultúrkörhöz tartozó Magyarországra is hamar eljutott, és a két világháború között a nóta és az operett mellett a városi középosztály kedvelt szórakoztató zenéjévé vált. Minden dzsessz-stílus legfontosabb jellegzetessége az improvizáció: az előadók sokszor rögtönzött szólót játszanak vagy válaszolgatnak egymás játékára. A dzsessztörténet egyik legnagyobb és legismertebb alakja Louis Daniel Armstrong amerikai dzsessztrombitás, énekes, zenekarvezető. Nagykanizsán is több évtizede rendezik meg évről évre a nemzetközi dzsesszfesztivált, Jazzkanizsa néven, ahol a műértő, érdeklődő közönség idén is színvonalas előadók műsorai révén merülhetett el a zenei élményekben.