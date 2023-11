A sarkon bármi és bárki lehet: kofa, trafik, de akár lány és fény is. A lenyűgöző északi aurora borealis déli testvére az aurora australis, s ezek oldalági rokona a SAR, ami – a látszat ellenére – nem a bélsárra utal, sokkal inkább a sub auroral arcra, vagyis a sarki fény alatti ívre. Mi ezt láttuk november 5-én, s a szerencsések akár múlt szombaton is. A kettőt persze a bulvármédia – az egyszerűség kedvéért, mert ugyan minek a tudományos alaposság, a pontosság… – összemosta, küldetésének megfelelően boldog tudatlanságban, kvázi szellemi karanténban tartva sokakat.

Ehhez talán csak annyit: a jeges- és a barnamedve is medve, de azért a kettő nem ugyanaz. Igaz, ettől függetlenül mindkettő szétmarcangolhat.