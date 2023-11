Magyarországon 1928-ban jelent meg az első tankönyv, amely az óvodai nevelőknek szólt, s a korábbi ismeretátadó szempontok helyett a beszélgetés, mese, vers, ének-zene, játék, munka, testgyakorlás, rajz kapta benne a főszerepet. Nem gondolnánk, hogy a zenei nevelés fejezet Kacsóh Pongráczhoz, a János Vitéz dalmű zeneszerzőjéhez fűződik. Ő szorgalmazta elsőként a gyermekhangszerek használatát is. A dob, a facsörgő, a triangulum azóta is megfordul minden ovis kezében. Hogy mennyire fontos az a három év, talán az is bizonyítja, hogy mindannyian emlékszünk az óvodai jelünkre. Aki mégsem, gyorsan kérdezze meg az óvónénijét, ő biztosan tudja. Az óvónénik azok, akik az anyukáink és a nagyijaink mellett mindent tudnak gyerekkori önmagunkról.