A mandulavirág a féltés, a gondoskodás, a szeretet szimbóluma a Bibliában. A remény hírnöke és Isten megváltó ereje. Bizony nem is találhattak volna jobb nevet egy gondoskodást nyújtó otthonnak. A zalaegerszegi Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza immár 12 éve ebben a szellemiségben segíti a rászorultakat. A virág fehér szirmát az emberi élethez is szokták hasonlítani. Az intézmény munkatársai odaadással és szeretettel épp azért dolgoznak, hogy a rájuk bízottak minél teljesebb életet élhessenek. Hivatás ez, amely gyakran váratlan helyzettel állítja szembe művelőit. Még egy születésnapon is. A hálaadó istentisztelet után az egyik gondozott elesett. Mentőt kellett hívni hozzá, de szerencsére, mindenki megnyugvására, nem történt nagyobb baja.