Az esemény helyszíne a Nagykanizsai Tankerületi Központ volt, mert ez évtől ők is hivatalos partnerei lesznek a programnak. Erről Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő beszélt, aki emlékeztetett rá: az adományozóknak köszönhetően az indulás, vagyis 2016 óta már több ezer ajándékcsomagot sikerült rászorulók számára eljuttatni, s ezek között voltak olyanok is, akik nem Zalában, hanem a szomszédos vármegyékben, illetve határon túli területeken élnek.

– A szeretetdobozok gyűjtése és ajándékozása városi, városkörnyéki mozgalomként indult, s enélkül sok gyermek vagy család nem jutott volna értékes vagy több ajándékhoz karácsony idején – méltatta a kezdeményezést Cseresnyés Péter. – Miután idén várhatóan több jelentkező lesz a dobozokra, így szeretnénk az akciót Nagykanizsára és annak környékére visszahozni, ezért elsősorban innen várjuk az igényéket, s így értelemszerűen az adományokat is.

A dobozokba csomagolt adományokat december 15-ig várják, hogy legyen elég idejük kiszállítani őket. A városban és a környékén több csodapontot alakítanak ki, ahol az adományozók leadhatják a dobozokat. Ezek helyét a későbbiekben közlik, mert még várják azok jelentkezését is, akik vállalják csodapontok létesítését. Az elsődleges csodapont a tankerület Vécsey utcai központja lesz.

Ez utóbbi gondolat kapcsán Magyar Ferenc tankerületi igazgató arról beszélt, hogy az iskolák eddig is élen jártak a gyűjtésben, s most, hogy hivatalosan is csatlakoznak az akcióhoz, még több aktivitás várható tőlük. Nemcsak a diákok és szülők, de az iskolák és a tankerület dolgozói is besegítenek a gyűjtésbe, illetve maguk is adományozóvá válnak, hiszen eddig is számos karitatív akciót támogatták már. A szintén támogatóvá vált NagyON Kanizsa Egyesület képviseletében Szabó Szilárd pedig más civil szervezeteket is buzdított a csatlakozáshoz, illetve arról is beszélt, hogy ők is segítenek az adományok kiszállításában.

Balogh László polgármester szerint az Egy dobozyi szeretet akció egy kisebb csoda, és büszkeség tölti el amiatt, hogy a városban van hagyománya ennek az akciónak. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Hella Ferenc református esperes is, aki szerint Nagykanizsda országos hírnévre tett szert az akció révén, amely hozzájárul ahhoz, hogy szebbé tegyék karácsony szent ünnepét.