A zalai innovatív foglalkoztatási paktum eredményeit összegezve Pácsonyi Imre, a vármegyei közgyűlés alelnöke érdeklődésünkre arról beszélt, hogy a 2017-ben indított, ez év végéig tartó, összesen 1,6 milliárd forint támogatást felhasználó - a két megyei jogú várost nem érintő - program a kitűzött célokat jelentősen meghaladva valósult meg. Példaként említette meg, hogy eredetileg 630 fő számára terveztek munkaerőpiaci szolgáltatásokat biztosítani, végül 1138-an részesültek ebben. Kezdetben 232 fő foglalkoztatását és 40 fő önfoglalkoztatását tervezték, ezzel szemben 634 és 155 az elért létszám. Megalakult 112 olyan vállalkozás is, amely létrejöttét a paktumban támogatásnak köszönheti. Kiemelte, a bértámogatások révén minden célcsoportból - például alacsony iskolai végzettségűek, pályakezdők, 50 évnél idősebbek, tartós munkanélküliek, közfoglalkoztatottak - sikerült tartósan munkához juttatni.

Dr. Varga Andrea mondott köszöntőt

Fotó: Pezzetta Umberto

Az alelnök szólt arról is, hogy zajlik már a folytatás, a zalai innovatív foglalkoztatási együttműködés. A 2028. március végéig tartó projektben 3,9 milliárd forintos támogatással 2261 munkanélkülit, 300 inaktív személyt vonnak be, és munkaerőpiaci alkalmazkodás segítő támogatást kapnak 143-an. A program eredményeként közel 1600 személyt vonnak be foglalkoztatásba a megyében.

Zalában több foglalkoztatási program működött az elmúlt években, ezekről Deák Ferenc, a kormányhivatal közfoglalkoztatási osztályvezetője szólt. Hét paktum tevékenykedett, ezek összesen négymilliárd forint támogatást felhasználva 2516 személyt vontak be a programba, közülük 1344-en kaptak bértámogatást, 423-an képzésben részesültek, 170-en kaptak önfoglalkoztató támogatást.

A 2028 márciusig tartó időszakban a demográfiai és gazdasági kihívásokra kell választ találni. Zala aprófalvas, ráadásul a 256 településből 182-nek rossz a közlekedése, emellett az elöregedés és a munkahelyek hiánya is jellemző a falvakra, tette hozzá.

A keddi zárókonferencia résztvevőit dr. Varga Andrea, a kormányhivatal főigazgatója köszöntötte. A smart money koncepcióról Horváth András, a Tőkeportál Zrt. startup tanácsadója szólt. A koncepció azt az intelligens tőkét jelenti, amely nemcsak pénzt kínál, hanem tudást ad és értéket teremt az elkötelezett kezdő vállalkozóknak.