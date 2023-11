– Ötödik alkalommal tartottunk idősek napját intézményünkben, az októberi időpontot későbbre kellett halasztanunk, végigsöpört ugyanis a lakóink között egy konok légúti fertőzés. Most viszont Kiss Szilvi kolléganőnknek köszönhetően sikerült kitennünk magunkért: a Hevesi-színház neves színművészei ajándékoztak meg bennünket egy felejthetetlen délutánnal. Czegő Teréz humoros történetét végignevetgélték, az ismert dalokat a művészekkel együtt végigénekelték – adott tájékoztatást a rendezvényről dr. Marx Gyuláné intézményvezető, aki elárulta, még a könnyeik is kicsordultak a meghatottságtól, látva, a hétköznapokból kizökkenve, milyen felszabadultak és boldogok kis öregjeik.

Dr. Marx Gyuláné a színművészekkel, Jurina Beátával és Bellus Attilával, aki az ünnepségre készített süteményeket is megkóstolta

Fotó: Fincza Zsuzsa

Ami a hétköznapokat illeti, az 54 lakónak 12 dolgozó igyekszik minél emberibbé, vidámabbá tenni ezeket – bevezették például az egyénre szabott foglalkozásokat is. Katolikus intézmény lévén megtartják a vallási ünnepeket, a rendszeres szentmiséken kívül minden nap tartanak valamilyen katolikus liturgiát, a lakóknak lehetőségük van a gyónásra, áldozásra is. Egy évben többször sort kerítenek az idősek napjához hasonló nagyobb szabású rendezvényre – családi napra, valamilyen fesztiválra, de dolgozójuk, Kelemen Andrásné férjének köszönhetően maguk is tartanak harmonikaszóval kísért nótás délutánokat. Az idősek napján Horváth Gyuláné Ildikó foglalkoztató jóvoltából saját készítésű dobozkában bonbont kaptak az otthon lakói, s persze dúskálhattak a süteményekben is. Az igazi ajándék persze a színművészek műsora volt.

Czegő Teréz egyik nagy rajongójával, Orbán Istvánnal, az otthon lakójával

Fotó: Fincza Zsuzsa

Ja, úgy könnyű – mondhatnák a kekeckedők –, hogy Kiss Szilvia, a Hevesi-színház súgója OKJ-s tanfolyamon megszerzett ápolónői szaktudását kamatoztatva másodállásban az idősotthon gondozónője, s hívó szavának nem tudtak ellenállni színházi kollégái.

– Örömmel jöttünk – így Czegő Teréz. – Mindig mondom: abból adjunk, amink van: mi a színészi tudásunkból és a szeretetünkből. Lakást, vagyont, anyagi javakat nem tudunk adni, néhány gondtalan órát, örömet viszont igen. Ha hívnak szívesen eljövünk máskor is – jelentette ki a színművésznő és ígéretéhez Jurina Beáta és Bellus Attila is csatlakozott.

Czegő Teréz (elől jobbról) kolléganője, Kiss Szilva (balról) hívására érkezett a rendezvényre

Fotó: Fincza Zsuzsa

Dr. Marx Gyuláné búcsúzóul még elárulta: teljesülni látszik nagy álmuk, jövőre megépül az épület parkja körül a kerítés, s ha majd elkészül, az idősotthon lakói balesetveszély nélkül közlekedhetnek az intézmény kertjében. A LÉSZ kft. ígérete szerint tavasszal lát neki a 137 méter hosszú kerítésszakasz megújításához, s az anyagi támogatásban is bíznak.