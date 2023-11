Büki Pálné évekkel ezelőtt a rádióban hallotta, hogy az időseknek kevés olyan programot szerveznek, melyről később beszélhetnek és megvitathatják az élményeiket.

- Ekkor döntöttem el, hogy a filmklub megszervezése kitöltheti ezt az űrt - fogalmazott. - Czupi Gyula, a Halis-könyvtár igazgatója szintén támogatásáról biztosított, így közösen életre hívtuk az ingyenesen látogatható programot, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A kanizsai minden más filmklubtól abban különbözik, hogy itt az előkészítő időszakban az idősek is elmondhatják a véleményüket arról, milyen műveket szeretnének látni. A szakmai részét a könyvtárosok vállalták magukra, újabban Benke Dániel és kollégáiból álló segít nekünk. Mindig az évad elején összeülnek és az előre lejegyzett véleményeket figyelembe véve határozzák meg a repertoárt. A tematikát időről időre színesítik, hogy minden félév új élményeket kínáljon.

Büki Pálné elmondta: ahhoz ragaszkodnak, hogy legyen világhírű, klasszikus alkotás, nagyszerű, sikeres magyar film, természetrajzot bemutató film, illetve esetleg szórakoztató mozi. A pontos kínálatról mindenki tájékozódhat a könyvtárban.

- Jó érzés, hogy a könyvtárosok is magukénak érzik a filmklubot, ezért rendszeresen felkészülnek az adott vetítés előtt - mesélte. - A film kezdése előtt röviden bemutatják a történetet. Szerencsére az idősek már számítanak rá, úgy osztják be az idejüket, hogy mindig ott legyenek. Sőt két éve, Czupi Gyula ingyenes kávézási és teázási lehetőséget is kínál, így még többen jönnek.

Ebben a félévben még kettő filmvetítés lesz. Legközelebb november 9-én (csütörtök) 14 órakor Az ember, akit Ovénak hívnak című 116 perces svéd fekete komédiát láthatják az érdeklődők. Az évet pedig november 23-án (csütörtök) 14 órától a 2021-ben bemutatott Nagykarácsony című 109 perces magyar romantikus vígjáték zárja.