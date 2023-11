A találkozó kezdetén megemlékeztek az elhunyt tagokról, majd Gálné Németh Ildikó elnök – vetítettképes élményidézés keretében – összefoglalta a negyed század történéseit. Kiemelte, az egyesület nemcsak a természet megóvása terén jeleskedik, hanem aktív szerepet vállal a hagyományőrzésben és a közösségépítésben is.

Az egyesület vezetője sorolta: a Forrásvíz nevéhez fűződik – sok más mellett – számos helytörténeti kutatás, gyűjtés, a János-forrás felújítása, a hatlábú pajta, az eredi tornapálya, a nagymezei játszótér rekonstrukciója, a Csider-völgyi értékmentés, valamint a Keszthelyi-hegység kirándulóútjainak kitáblázása is.

Az eltelt negyedszázad alatt számos óvodai és iskolai, a környezettudatosságot népszerűsítő programot szerveztek, ők indították el az „egy ház, egy szőlő” mozgalmat, életre hívták a madárkarácsonyt, illetve a hegylábi területeken a hulladékgyűjtésben is jeleskedtek.

Gálné Németh Ildikó arról is beszélt, szakértőik munkájaként született meg a Balatonnál másodikként Gyenesdiás környezetvédelmi koncepciója, s tevékenységük eredményeként is szerepelt jól a nagyközség az „Európa tájdíj”- valamint a „Biodiverzitás fővárosa”-pályázaton, emellett már lassan 10 éve elnyerték a Zala Megyei Közgyűlés Zöld Zala-díját is.

Az elnök leszögezte, a pályázatok útján nyert támogatásból eddig negyvenszeres értéket állítottak elő.

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere, az egyesület korábbi elnöke elmondta azt is, remek kapcsolatokat ápolnak a térség hasonló küldetésű egyesületeivel, s alapító tagjai a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének. Emlékeztetett, a nevükhöz fűződik a Keszthelyi-hegység 22 forrásának feltérképezése s megóvása, illetve a Rügyfakadás elnevezésű tavaszünnep, amelynek bevételeiből számos természetbarát fejlesztést, felújítást végeztek el a Keszthelyi-hegységben – a turistautak megújításától azok kitáblázásáig.

Mustra. A novemberi születésnapokra mindig „érkezik” libacomb is, középen Gálné Németh Ildikó és Gál Lajos

Fotó: Péter B. Árpád

Gál Lajos hozzátette, emellett a hagyományőrzést is a zászlajukra tűzték, hiszen felújították például az 1644-ben épült Darnay-féle boronapincét és rendezvénypajtát, s minden erejükkel népszerűsítik a balatoni szőlőkultúrát.

A baráti találkozón részt vevők számos élményt elevenítettek fel, például azt, amikor több egyesületi tag munka közben felborult egy terepjáróval. A „hegyi sztori” azonban mára szép emlékké nemesült.