Egy a településen élő amatőrcsillagász, Horváth Tibor 1998-ban saját birtokán építette fel a Pajzs csillagkép latin nevét viselő Scutum Obszervatóriumot, amit most, 25 év után lebontottak, műszereit és a számítástechnikai hátteret tekintve jelentős mértékben modernizáltak és a hegyhátsáli "nagy" csillagvizsgáló udvarán építettek fel újra. A rendezvényen sok szakmabeli is részt vett, a zalaegerszegi Vega Csillagászati Egyesületet - melynek Horváth Tibor is tagja egyébként - Bánfali Péter alelnök képviselte.

A programon Horváth Magdolna polgármester köszöntőjét előadások követték, s elhangzott: a házigazda Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány az ismeretterjesztő tevékenységet továbbra is a jól ismert nagy obszervatóriumban folytatja, míg a Scutum műszerei inkább a szakmabeliek érdeklődését elégíthetik ki.