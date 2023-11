A zalai vármegye határhoz közeli somogyi Iharosberény nemcsak a gesztenyéjéről híres, hanem a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület kórusáról és néptánc csoportjáról is. A megnyitón vendéglátóként dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy vármegyei Szövetségének elnöke nyitotta meg a gálát, ahol 27 jobbnál-jobb produkciót láthattak az érdeklődők.

- Nagy örömünkre szolgált, hogy a területi bemutatóról három műsorszámunk is továbbjutott a gálára - mondta Ledniczky Miklósné alpolgármester, kórustag. - Énekkarunk, néptáncosaink is nagy sikert arattak, ahogy Laczó Józsefné mesemondása is. Köszönet illeti az összes fellépőt és a kórusvezetőt, Tóth-Bencze Líviát, valamint a néptánc csoport tanárát, felkészítőjét Kunik Anikót a nagyszerű produkciókért. Büszke voltam mindenkire, jó volt a gálán is iharosberényinek lenni.